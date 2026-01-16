Conductor se Desorienta, Invade Carril y Choca Contra Camión de Pasajeros en Veracruz

La tarde de este viernes 16 de enero, se reportó un intenso tráfico sobre la calzada Ejército Mexicano Poniente, en el municipio de Boca del Río, Veracruz. Según lo informado, el hecho respondió a un choque entre un automóvil particular y un camión del servicio de transporte público.

De acuerdo con el reporte en el lugar, se detalla que presuntamente el conductor del vehículo particular habría invadido el carril contrario luego de sentirse desorientado, por lo que se encontró de frente con el autobús que terminó impactándolo.

Video: Aparatoso Choque Causa Afectación en la Carretera Veracruz-Xalapa; Hay un Lesionado

Hasta el momento, no existe reporte que indique que hubo personas lesionadas tras este accidente; solo reportaron daños materiales de consideración, así como complicaciones en la circulación de los vehículos en esa zona.

Noticia relacionada: Diputado Local de Veracruz, Pepín Ruiz, Choca Sobre Carretera de Medellín de Bravo

Tráiler pierde el control y choca contra muro de contención y un auto en la autopista Córdoba-Orizaba en Veracruz

El pasado miércoles 14 de enero, se registró un percance carretero en el que el conductor de un tráiler con tolva perdió el control del volante, provocando que se saliera de la carretera y se impactara contra el muro central.

El percance se registró durante la tarde de este miércoles, en la autopista 150D Córdoba-Orizaba, a la altura del kilómetro 284, en la localidad de Sumidero, perteneciente al municipio de Ixtaczoquitlán.

Personal de Carreteras y Puentes Federales (CAPUFE), así como elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, arribaron hasta el lugar y se encargaron de llevar a cabo el abanderamiento en el tramo carretero afectado. Los trabajos para el retiro de la pesada unidad se extendieron durante varias horas, incluso después de caer la noche.

Hasta el momento, no se ha emitido algún reporte en el que se indique o se confirme si hay víctimas mortales o lesionados tras este percance carretero registrado la tarde de este miércoles sobre la autopista 150D Córdoba-Orizaba, en el estado de Veracruz.

Historias recomendadas:

LAVR