Frente Frío 29 ¿Habrá Norte en Veracruz Hoy? Cuándo Entra y Qué Efectos Tendrá en Enero 2026

De acuerdo con la información emitida en el pronóstico del clima por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se dio a conocer que, durante la tarde de este viernes 16 de enero el nuevo frente frío número 29, ingresará al territorio nacional, en interacción con una vaguada en altura, pronosticándose lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz.

Debido a esto, los sistemas meteorológicos mencionados anteriormente ocasionarán durante la noche de este viernes lluvias en el estado de Veracruz, así como viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, lo que provocará oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura durante la mañana y temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado en las zonas serranas del estado.

¿Cuál es el pronóstico para las próximas 48 horas en Veracruz?

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el pronóstico de 48 horas, el cual contempla desde las 08:00 de la mañana del sábado 17 de enero a las 08:00 de la mañana del domingo 18. La masa de aire polar asociada a un nuevo frente frío, el 29, ocasionará un nuevo evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h que afectarán a Veracruz.

Los efectos que ocasionará a su paso la llegada de este nuevo frente frío son lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en la sierra Totonaca y Nautla, chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Huasteca Baja y en la Capital, así como un evento de “Norte” de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h, durante la tarde en el estado, oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas durante la noche y temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo en las zonas serranas.

Pronóstico de 72 a 96 horas, válido del domingo 18 al martes 20 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que en el transcurso del domingo, el frente frío número 29 se desplazará rápidamente sobre el oriente y sureste del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en el estado. A su vez, se prevé evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h y 40 a 60 km/h en la costa sur.

Domingo 18 de enero:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Los Tuxtlas y la región Olmeca

Evento de “Norte” de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas

Lunes 18 de enero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Los Tuxtlas y la región Olmeca

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura, disminuyendo por la tarde

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes en las zonas serranas

Martes 20 de enero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en regiones de Montañas, Papaloapan y Olmeca

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, disminuyendo por la tarde

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, disminuyendo por la tarde

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con heladas durante la madrugada del martes en las zonas serranas

Así mismo, se dio a conocer que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, mientras que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

En el pronóstico del clima por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), también se menciona que, el frente frío número 28 asociado con la masa de aire polar se desplazará en el oriente del golfo de México, sin embargo, aún habrá afectaciones en el territorio nacional, permitiendo un gradual incremento de las temperaturas vespertinas.

