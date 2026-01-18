Detienen a Presunto Secuestrador de Angélica y Esthefanía; Madre e Hija Asesinadas en Veracruz

En Colombia, fue detenido un ciudadano mexicano que estaría vinculado con el secuestro y asesinato de la médica veterinaria Angélica Virgen Camacho y de su hija, Esthefanía Ferrari Virgen ocurrido en el mes de abril del 2025 en el municipio de Alvarado, Veracruz.

A través de las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores, el equipo de Migración dio a conocer la detención del hombre, quien fue detectado a través una alerta en los sistemas de información que hizo que los oficiales verificar la ficha roja por el delito de “secuestro agravado”.

El detenido, fue ubicado en un hotel del municipio de Sopetrán, perteneciente a la subregión Occidente del departamento de Antioquia, en donde fue detenido y puesto a disposición de la Interpol para su proceso de extradición a México en donde es requerido.

Hasta el momento, las autoridades de Veracruz no han dado información al respecto de esta detención, la cual se sumaría a la de tres hombres puestos a disposición de un juez de control en marzo del 2025.

¿Cómo ocurrieron los hechos donde Angélica y Esthefanía, madre e hija perdieron la vida?

Cabe recordar que Angélica 56 años y Esthefanía de 24, fueron reportadas como desaparecidas el 11 de febrero del 2025, tras salir supuestamente a atender un rescate de una mascota en la Riviera Veracruzana.

Al perder contacto, se emitió la ficha de búsqueda, 22 días después, la Fiscalía del Estado de Veracruz, confirmó que madre e hija, fueron localizadas sin vida en un predio de la comunidad de El Bayo, municipio de Alvarado, Veracruz.

Por el crimen, la Fiscalía de Veracruz dio a conocer la detención de presuntos responsables de secuestro agravado, se trataría de Arturo "N", Eduardo "N" y Thomas "N", a quienes el 18 de marzo, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro del proceso penal 72/2025.

