Conductor Atropella y Mata a Adulto Mayor en Coatzacoalcos; Su Detención Terminó con Disparos
N+
En Coatzacoalcos, un conductor de un volteo atropelló y mató a una persona de la tercera edad; su detención terminó en disparos en la colonia Teresa Morales
COMPARTE:
Durante la mañana del pasado sábado, el conductor de un camión de volteo atropelló y mató a un adulto mayor en la colonia Teresa Morales al poniente de Coatzacoalcos, Veracruz lo que desató un operativo de seguridad.
Este operativo, culminó con la detención del presunto responsable, luego de una persecución y un enfrentamiento armado con fuerzas policiacas. Los hechos ocurrieron sobre la calle Xochicalco, en la esquina con Teotihuacán, donde la pesada unidad atropelló al hombre de la tercera edad, quien falleció en el lugar a causa de las graves lesiones sufridas.
Tras el atropellamiento, el conductor del camión de volteo abandonó el lugar y se refugió en su domicilio sobre la misma calle Xochicalco pero ya en la colonia Ampliación Santa María, donde ocultó la unidad con la intención de evadir a las autoridades.
Se desata balacera tras atropellamiento de hombre en Coatzacoalcos
Minutos más tarde elementos de la Policía municipal y estatal ubicaron al presunto responsable; sin embargo, al intentar detenerlo, el sujeto sacó un arma de fuego y disparó contra los oficiales, lo que provocó un despliegue coordinado con elementos de la SSP, Ejército Mexicano y Policía Ministerial.
Noticia relacionada: Auto se Sale del Camino tras Chocar y Termina en Zona de Playa en Coatzacoalcos
Durante el intercambio de disparos, el conductor del volteo resultó lesionado en el abdomen, por lo que fue asegurado, atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital bajo custodia policial.
En la zona se realizaron las diligencias correspondientes tanto en el lugar del atropellamiento, como en el sitio donde se desató del enfrentamiento armado, mismo en el cual se aseguraron casquillos percutidos.
Derivado de estos hechos violentos, la Fiscalía General del Estado (FGE), abrió una carpeta de investigación por estos hechos. Más tarde, la víctima fue identificada como un adulto mayor de nombre Francisco Pérez.
Historias recomendadas:
- Sujetos Armados Entran a Vivienda y Agreden a los Habitantes en Tantoyuca, Veracruz
- Conductor se Desorienta, Invade Carril y Choca Contra Camión de Pasajeros en Veracruz
- Dos Mujeres Mueren y Otros Resultan Lesionados Tras Accidente en Veracruz; Esto se Sabe
LLZH