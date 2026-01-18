Auto se Sale del Camino tras Chocar y Termina en Zona de Playa en Coatzacoalcos

Un accidente automovilístico se registró durante la mañana del pasado sábado 17 de enero, en la colonia El Tesoro, en la esquina del Malecón Costero y la avenida Primero de Mayo, en la zona poniente de la ciudad de Coatzacoalcos, la sur del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad transitaba de oriente a poniente sobre el Malecón Costero cuando, al llegar a una curva ubicada junto a una glorieta, el conductor perdió el control del volante, salió de la superficie de rodamiento y terminó en la zona de playa.

El accidente no dejó personas lesionadas, registrándose únicamente cuantiosos daños materiales en la unidad siniestrada. Al sitio, acudieron peritos de Tránsito del Estado, quienes se encargaron de tomar conocimiento de los hechos y asegurar el vehículo, el cual quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Se estima que dejó pérdidas materiales por más de 70 mil pesos. Hasta el momento, la identidad del conductor es desconocida.

Se registró un hecho que generó un intenso tráfico sobre la calzada Ejército Mexicano Poniente, en el municipio de Boca del Río, Veracruz, el pasado 16 de enero. Esto fue derivado de un choque entre un automóvil particular y un camión del servicio de transporte público.

De acuerdo con los hechos, presuntamente el conductor del vehículo particular habría invadido el carril contrario, luego de sentirse desorientado, quedando de frente con el autobús de pasajeros el cual terminó impactándolo.

Según el reportero, no hubo personas lesionadas tras este accidente; solo reportaron daños materiales de consideración, así como complicaciones en la circulación de los vehículos en esa zona.

LLZH