Detienen a Exfuncionarios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz

Este 18 de enero en Veracruz, se realizó imputación en contra de Sergio “N”, Víctor de Jesús “N” y Frida Narayana “N”, como presuntos responsables de los delitos de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencia y ejercicio indebido del servicio público.

Los 3 imputados son exfuncionarios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).

Sergio "N", exrector de la institución; Víctor de Jesús "N", exdirector administrativo, y Frida Narayana "N", exdirectora de Educación Superior y exjefa del Departamento de Servicios Financieros, los 3 fueron detenidos en operativos simultáneos en Veracruz y Xalapa.

Con la prisión preventiva dictada, los tres exfuncionarios permanecerán recluidos mientras el juez define su situación jurídica en la continuación de la audiencia programada para este viernes.

La audiencia de continuación se celebrará el viernes 23 de enero.

Información en desarrollo…