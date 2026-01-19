Valeria Palacios, Veracruzana Ganadora de la Medalla Mundial de Educación, Narra su Experiencia

Valeria Palacios Cruz es una estudiante mexicana de 20 años que el miércoles 14 de enero, se convirtió en la primera veracruzana en ganar la medalla en la categoría de estudiantes de la World Education Medal 2025 gracias a los proyectos que presentó.

Valeria se mostró muy feliz de recibir dicho reconocimiento a su trabajo y dedicación; menciona que para ella fue algo sorprendente y se emocionó cuando recibió la noticia.

El ganar esta medalla me hace sentir muy feliz, muy emocionada; la verdad, no me lo esperaba

¿Cuáles son los proyectos que ha presentado Valeria Palacios?

Entre los proyectos más destacados de la joven estudiante veracruzana se encuentran la siembra con drones, así como otro dron para limpiar las lagunas, el proyecto Mantarraya, así como Conia, el robot humanoide parecido a Sonia, la versión final del proyecto.

En la siembra con drones se detectan las zonas con malas condiciones de áreas verdes para así reforestar estas zonas.

Noticia relacionada: Estudiantes del CONALEP de Veracruz Construyen Drone para Limpiar Lagunas

Entre sus proyectos, también se hace notoria la preocupación por el medio ambiente, ya que en uno de ellos, como se mencionó anteriormente, también se utiliza un dron, solo que este se encarga de limpiar tanto lagunas como arenas, retirando desechos que contaminan el entorno.

En el caso del dron para lagunas, se volaba hacia el agua y detectaba desechos; después, con una escobilla, recolectaba la basura, similar a un carrito que detectaba basura, pero en la arena.

Video: Estudiantes Arman Drone Industrial, Para Reforestar Zonas Afectadas tras Incendios

Asimismo, la estudiante menciona el proyecto Mantarraya, el cual fue pensado para ser empleado en el rescate de personas, ya que con un chasis que tiene aproximadamente 100 kilos de peso, tiene una capacidad máxima de carga de hasta 300 kilos.

Recordarán el proyecto Mantarraya, tiene seis motores y cada uno puede cargar aproximadamente 60 kilos, es decir, tiene una carga máxima de 300 kilogramos.

Según palabras de Valeria, en sus proyectos se ha implementado el uso de inteligencia artificial; los casos más notables son la construcción de dos robots humanoides, uno de ellos es Conia y el más reciente, Sonia.

Sonia detecta recetas, medicamentos y ayuda a las personas de la tercera edad.

Noticia relacionada: Estudiantes Creadores del Primer Auto Volador de México Irán a la NASA a Presentarlo

¿Qué sacrificios ha realizado Valeria para sacar adelante sus proyectos y ganar la medalla en la World Education Medal 2025?

A medida que vamos conociendo a Valeria, nos damos cuenta de que es una estudiante destacada; sin embargo, eso no se logra por sí solo. La estudiante veracruzana menciona que ha tenido que dejar de hacer cosas que normalmente hacen las personas de su edad.

Obviamente hice sacrificios; al principio de todo nos desvelábamos bastante o a veces uno quiere salir a disfrutar con sus amigos, pero en mi caso hubo muchas ocasiones en las que dejé de salir con amigos y familia.

Video: Estudiantes del CONALEP Veracruz adaptarán auto de taxista sin piernas

¿Qué sigue para la joven estudiante veracruzana?

Después de ser la primera mujer mexicana en ganar la medalla como una de las estudiantes más destacadas a nivel mundial, a sus apenas 20 años, Valeria tiene aún más aspiraciones en la vida y menciona que la innovación es una de ellas.

Yo realmente quiero seguir innovando, dándole más proyectos a México, sobre todo a Veracruz, para inspirar a más jóvenes.

Historias recomendadas:

LAVR/LLZH