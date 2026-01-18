Cae en Veracruz el Premio de 7 MDP del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional 1731

Este domingo 18 de Enero se efectuó el sorteo zodiaco especial de la Lotería Nacional en su edición número 1731, en esta ocasión el sorteo fue para conmemorar el 75 aniversario del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Similares y Conexos de la República Mexicana (SITATYR).

En punto de las 8 de la noche se realizó esta edición del sorteo en las instalaciones del salón de sorteos de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 7 millones de pesos en una sola serie, donde resultó ganador el signo Libra y número 7455, esta serie de boletos fue dispuesta para su venta a la ciudad de Coatzacoalcos en el sur de Veracruz.

Los premios de reintegros de esta edición del sorteo son a los billetes del signo Libra y terminaciones en número 5, Felicitaciones a los afortunados ganadores.

La noche de este martes 13 de Enero se efectuó el sorteo mayor de la Lotería Nacional en su edición número 3997 esta edición conmemoró el bicentenario de la feria de Chilpancingo.

Fue en punto de las 8 de la noche se realizó el evento en las instalaciones del salón de sorteos de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, el cual contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos dividido en tres series.

En esta edición resultó ganador el número 26522, la serie número 1 fue remitida para su venta a la subgerencia de expendedores, las serie número 2 a la ciudad de Veracruz, Veracruz y la serie 3 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos

Para el segundo premio de 2 millones 550 mil pesos suerte fue para el boleto 28727 serie 1 Aguascalientes, Aguascalientes, Serie 2 remitida a la subgerencia de expendedores, serie 3 dispuesto par su venta mediante canales electrónicos.

