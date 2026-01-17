¿Dónde Cayó Premio Mayor de Lotería Nacional 16 de Enero 2026? Resultados Sorteo 2868

Se realizó el tradicional juego de los viernes de la Lotería Nacional este 9 de enero 2026 celebrando el aniversario del IPN, por lo que en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 17 millones de pesos y cómo consultar los resultados del Sorteo Superior 2868 en PDF.​

Durante los últimos días hubo varios juegos que dejaron a varios ganadores en la Lotería Nacional mexicana, por eso en una nota te mostramos la lista de premios del Sorteo Superior y los resultados del Sorteo Zodiaco.

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 16 de enero 2026?

En los resultados Sorteo Superior 2868 de la Lotería Nacional, jugado el 9 de enero 2026, el número ganador del premio mayor fue el 42470.

Hay que tomar en cuenta que para llevarse los 17 millones de pesos era necesario comprar dos series (cada serie con valor de 8 millones 500 mil pesos), las cuales distribuyeron en los siguientes lugares:

La serie 1 fue puesta a su venta en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

La serie 2 fue puesta a su venta en Monterrey, Nuevo León.

Mientras que el segundo premio, de un millón 440 mil pesos, fue para el número 33261. La serie 1 fue puesta a su venta en canales electrónicos y la serie 2 fue puesta en Monterrey, Nuevo León.

¿Cómo ver en PDF la lista de resultados del Sorteo Superior 2868 del 16 de enero 2026?

La lista completa de premios se puede checar en línea en la página oficial de la Lotería Nacional de México. En el siguiente enlace puedes ver los resultados del sorteo en PDF y todos los números ganadores.

Ahora que si lo que quieres es buscar si tu boleto resultó ganador en el Sorteo Superior 2867 de la Lotería Nacional, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto.

En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior".

Selecciona la fecha del sorteo en que participaste.

Ingresa tu número de billete.

Da clic en "buscar".

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería Nacional?

El siguiente juego de la Lotería Nacional mexicana es el Sorteo Zodiaco, mismo que se realiza el próximo domingo 18 de enero 2026 y el premio mayo entrega un total de 7 millones de pesos.

Para el premio mayor y todas las personas que su número salió ganador en la lista de premios del Sorteo Superior 2868 de la Lotería Nacional, tienen hasta 60 días naturales para reclamar el cobro del dinero y reintegros de billetes.

