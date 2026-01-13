Resultados Lotería Nacional Hoy 13 de Enero: Números Ganadores del Sorteo Mayor 3997 y Premios

Si eres asiduo comprador de cachitos de la Lotería Nacional, atento. Este 13 de enero de 2026 se celebra el Sorteo Mayor 3997 que entrega 21 millones de pesos, por lo que en N+ te damos a conocer la lista de números ganadores y los premios de este martes.

El Sorteo Mayor de la Lotería Nacional tiene lugar cada martes de manera presencial y se puede seguir virtualmente. En él participan 60 mil números que van del 00001 al 60 mil, y aquí te damos a conocer la lista completa de Sorteos que habrá durante enero de 2026.

La edición de este martes corresponde al primer Sorteo Mayor del 2026, y rinde homenaje a los 200 años de la Feria de Chilpancingo, que se celebra a mediados de diciembre y principios de enero. Es importante mencionar que la Feria de Chilpancingo, Navidad y Año Nuevo son considerados Patrimonio Cultural e Histórico de Guerrero.

Aunque no es el único Sorteo que celebra la Lotería Nacional en enero, también está el Sorteo Superior y el Sorteo Zodiaco.

¿Dónde ver en vivo el Sorteo Mayor 3997 de Lotería Nacional Hoy?

Como te comentamos, puedes seguir la transmisión en vivo del Sorteo Mayor 3997 este martes a través de la cuenta de Youtube de la Lotería Nacional. Para ello es necesario que ubiques el apartado de Sorteos Tradicionales.

Ahí debes seleccionar el video con la leyenda "Sorteo Mayor no. 3997 "Bicentenario, Feria de Chilpancingo San Mateo Navidad y Año Nuevo". Ten en cuenta que éste dará inicio en punto de las 20:00 horas, aunque desde horas atrás puedes ver el proceso de armado de las ruletas.

Números ganadores y premios Lotería Nacional del 13 de Enero

En punto de las 20:00 horas podrás encontrar aquí la lista completa con los números ganadores de la noche.

¿Cuánto puedo ganar en Sorteo Mayor de la Lotería Nacional?

Si ya te debiste comprar un cachito para el próximo sorteo, debes saber que puedes ganar un Premio Mayor de hasta 21 millones de pesos. Ten en cuenta que éste se lleva a cabo en tres series y ofrece un total de 66 millones de 99 mil pesos repartidos en 18 mil 760 premios.

De modo que si adquiriste tres series, puedes ganar 21 millones de pesos

Si adquiriste una serie, puedes ganar hasta 7 millones de pesos

Si adquiriste un cachito puedes ganar hasta 350 mil pesos

Video: VIDEO Mujeres son Captadas Jugando Lotería Durante Inundación en Monterrey

Fechas Sorteo Mayor Enero 2026

Si te estás animando a tentar a la suerte, ten en cuenta que este sorteo se celebra los días martes en punto de las 20:00 horas. Por lo que en enero habrá tres concursos de este tipo, mismos que ya están calendarizados por la Lotería Nacional.

13 de enero

20 de enero

27 de enero

¿Cómo saber si gané hoy en la Lotería Nacional?

Finalmente, si compraste un cachito para el Sorteo Mayor de este martes y quieres saber si tu número resultó premiado, existen tres formas en las que puedes comprobarlo. A continuación hallarás los pasos:

Lista de Premios: La podrás encontrar en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, y también podrás consultarla de manera virtual. Verificador de cachitos: Solo tienes que llenar la información solicitada en el siguiente enlace. verificador de premios Redes Sociales: Tanto en X, como en Facebook se publican diariamente los resultados de los sorteos.

