¿Dónde y A Qué Hora Ver el Sorteo Zodiaco Especial de Lotería Nacional Enero 2026?

Este domingo 11 se celebra el único Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional del mes enero 2026. Éste es un homenaje a los mundiales de 1970 y 1986. Por lo que si compraste "cachito", en N+ te decimos cómo puedes ver la transmisión en vivo y a qué hora inicia.

De acuerdo con información compartida por la Lotería Nacional, el Sorteo Zodiaco 1730 rinde homenaje a la historia, identidad y memoria colectiva del fútbol en México. Por ello se lanzó una emisión conmemorativa de 20 billetes que recuperan momentos que marcaron a México como sede mundialista.

Además, se presentó un Álbum Retro de la Lotería Nacional, que entrelaza la historia de esta institución con el futbol. Pero, ojo. Sólo será entregado a aquellos que adquieran las series completas del sorteo.

Por lo que si compraste un "cachito" no te olvides de coleccionar tu billete, y si optaste por adquirir una o más series completas recuerda pedir que te entreguen tu álbum.

¿Dónde ver en vivo el Sorteo Zodiaco Especial 1730 de Hoy 11 de enero?

La Lotería Nacional dio a conocer que el Sorteo Zodiaco Especial 1730 que se celebra este domingo 11 de enero de 2026, tendrá lugar en el Teatro Lotería Nacional, ubicado en avenida Hidalgo 130 de la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Sin embargo, para aquellas personas que no puedan acudir presencialmente, habrá una transmisión en vivo que se podrá seguir a través de la cuenta de YouTube de la Lotería Nacional.

Para ellos sólo es necesario entrar al apartado de "Sorteos Tradicionales" y ahí ubicar la transmisión correspondiente a este 11 de enero de 2026. Ésta inicia generalmente una hora antes, para que puedas ver los preparativos del concurso.

¿A qué hora inicia el Sorteo Zodiaco Especial de este domingo?

Si ya tienes tu cachito o tu serie, no te olvides de seguir la transmisión a partir de las 20:00 horas. Si bien la transmisión en la cuenta de Youtube inicia una hora antes, será en punto de las 8 pm cuando comience el Sorteo Zodiaco Especial de este domingo.

¿Cuánto Puedes Ganar? Lista de Premios Sorteo Zodiaco Especial

Atento a los números ganadores que dan a conocer los Niños Gritones de la Lotería Nacional. Dado que el Sorteo Especial ofrece un total de 43 millones 384 mil 300 pesos repartidos en 22,622 premios en efectivo.

Los premios se reparten de la siguiente forma:

Premio Mayor: 11 millones de pesos

Segundo Premio: 1.5 millones de premios

400 mil pesos

200 mil pesos

140 mil pesos

120 mil pesos

100 mil pesos

80 mil pesos

60 mil pesos

40 mil pesos

30 mil pesos

20 mil pesos

10 mil pesos

5 mil pesos

