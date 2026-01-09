Cae Premio Mayor del Sorteo Superior 2867 de la Lotería Nacional en Sonora y Chihuahua

La noche de este viernes 9 de enero se llevó a cabo el sorteo superior de la Lotería Nacional en su edición número 2867, el cual celebró el 53 aniversario del FOVISSSTE.

En punto de las 8 de la noche se realizó esta edición del sorteo de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 20808.

La serie número 1 fue remitida para su venta a la Ciudad de Hermosillo Sonora, mientras que la serie número 2 fue dispuesta para su venta a la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 8 y 2.

Sonora ganó el sorteo anteriormente

El pasado 6 de enero, la serie 3 ganadora fue remitida para su venta a la Agencia Expendedora en Nogales, Sonora y durante el mes de octubre, el premio mayor también cayó en dicho estado, esa edición del sorteo celebró el Aniversario del Heroico Colegio Militar, el cual contó con un premio de 21 millones de pesos dividido en tres series, donde resultó ganador el número 41788. La serie número 1 fue vendida en Ciudad Obregón en Sonora

