¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional del 6 de Enero 2026? Estos 'Cachitos' lo Ganaron

Se realizó el Sorteo Especial 308 de la Lotería Nacional del 6 de enero de 2026 por las celebraciones de Día de Reyes y si aún no lo sabes, acá te decimos dónde cayó el premio mayor de 54 millones de pesos, repartidos en cuatro series de 13,500,000.

Se vivió la última rifa del año en el Salón de Sorteos en CDMX, y si no pudiste participar en este sorteo, en una nota previa te traemos los próximos que habrá en enero.

¿Qué premios estaban en juego en el sorteo de la Lotería Nacional?

El premio del Sorteo Especial 308 de la Lotería Nacional del 6 de enero de 2026 es de 54 millones de pesos y para obtenerlo es necesario comprar las cuatro series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

El número 38278 Gana 54 millones de pesos (Premio Mayor repartido en 4 series de 13,500,000)

El número 13560 Gana 6 millones de pesos

El número 15681 Gana 800 mil pesos

El número 20275 Gana 800 mil pesos

El número 25159 Gana 800 mil pesos

El número 23833 Gana 800 mil pesos

El número 03700 Gana 400 mil pesos

El número 42371 Gana 400 mil pesos

El número 01515 Gana 400 mil pesos

El número 47328 Gana 400 mil pesos

El número 48525 Gana 254 mil pesos

El número 11132 Gana 254 mil pesos

El número 45051 Gana 254 mil pesos

El número 03850 Gana 254 mil pesos

El número 42246 Gana 254 mil pesos

El número 54050 Gana 254 mil pesos

El número 55202 Gana 254 mil pesos

El número 40264 Gana 254 mil pesos

El número 59962 Gana 254 mil pesos

El número 17821 Gana 254 mil pesos

¿Dónde cayó número premiado de Lotería Nacional 6 de enero?

El número del boleto ganador del premio mayor del Sorteo Especial 308 de la Lotería Nacional del 6 de enero de 2026. Este billete se llevó los 54 millones de pesos en sus cuatro series, las cuales se vendieron en diferentes lugares de México. Así se pusieron a la venta estos boletos:

Serie 1, fue entregada en Ciudad de México al Expendio Local No. 1027, a cargo de LOTOPRO, S.A. de C.V., establecido en Avenida Ribera de San Cosme No. 90, Local “B” y “C”, Col. San Rafael.

al Expendio Local No. 1027, a cargo de LOTOPRO, S.A. de C.V., establecido en Avenida Ribera de San Cosme No. 90, Local “B” y “C”, Col. San Rafael. Serie 2, fue entregada para su distribución por conducto de la Subgerencia de Expendedores.

Serie 3, fue remitida para su venta a la Agencia Expendedora en Nogales , Sonora

, Serie 4, fue dispuesta para su venta a través de canales electrónicos.

¿Cómo puedo saber si mi cachito de Lotería Nacional ganó un premio?

SI quieres saber directamente si tu cachito fue ganador de algún premio por aproximación o terminación del Sorteo Especial de la Lotería Nacional del 6 de enero 2026, debes realizar lo siguiente:

Ingresa al enlace este enlace En la parte de "Producto" busca el que dice "Sorteo Especial". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 6 de enero de 2026. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar ya sin impuestos. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

