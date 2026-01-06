Lista Completa de Sorteos de Lotería Nacional en Enero 2026: ¿Cuándo Hay y Qué Premios Darán?
Hoy se celebra el sorteo especial de la Lotería Nacional con motivo del Día de Reyes, pero si no puedes participar en él te decimos en qué otros puedes jugar en enero.
La Lotería Nacional programa varios sorteos en enero de 2026 por lo que si buscas participar te decimos cuándo son y cuáles premios te podrías ganar.
Primero que nada, hay que decir que el objetivo principal de la Lotería Nacional es captar fondos mediante billetes y "cachitos" para financiar proyectos sociales en el país. Funciona bajo un esquema de juego de azar respaldado por el Estado, con la garantía legal y la transparencia de sus sorteos la cual es avalada por la Secretaría de Gobernación (Segob).
Dicho lo anterior te decimos qué sorteos de la Lotería Nacional habrá en enero de 2026 en caso de que quieras participar en alguno de ellos.
¿Qué sorteo de la Lotería Nacional hay hoy 6 de enero?
Este 6 de enero, con motivo del Día de Reyes se realizará la edición número 308 del sorteo especial con un premio mayor que asciende a 54 millones de pesos, distribuidos en cuatro series.
Participar es sencillo, ya que puedes adquirir tu boleto en los puntos de venta autorizados o a través de la página oficial de la Lotería Nacional o en su aplicación. Con 60 pesos por cachito, podrías ser el ganador del premio.
Celebración del sorteo: 20:00 horas, Martes 6 de Enero de 2026
Premio Mayor: $ 54,000,000.00
Emisión: 60,000
Series: 4
Valor Fracción: $ 60.00
¿Qué sorteos de la Lotería Nacional habrá en enero de 2026?
En caso de que no ganes o no puedas participar en el sorteo de este 6 de enero, a continuación te mencionamos qué otros habrá en el primer mes de 2026.
Sorteo Lotería Nacional Superior 2867
- Celebración del sorteo: 20:00 horas, Viernes 9 de Enero de 2026
- Premio Mayor: $ 17,000,000.00
- Emisión: 60,000
- Series: 2
- Valor Fracción: $ 40.00
Sorteo Lotería Nacional Zodiaco Especial 1730
- Celebración del sorteo: 20:00 horas, Domingo 11 de Enero de 2026
- Premio Mayor: $ 11,000,000.00
- Emisión: 120,000
- Series: 1
- Valor Fracción: $ 35.00
Sorteo Lotería Nacional Mayor 3997
- Celebración del sorteo: 20:00 horas, Martes 13 de Enero de 2026
- Premio Mayor: $ 21,000,000.00
- Emisión: 60,000
- Series: 3
- Valor Fracción: $ 30.00
Sorteo Lotería Nacional Superior 2868
- Celebración del sorteo: 20:00 horas, Viernes 16 de Enero de 2026
- Premio Mayor: $ 17,000,000.00
- Emisión: 60,000
- Series 2
- Valor Fracción: $ 40.00
Sorteo Lotería Nacional Zodiaco Especial 1731
- Celebración del sorteo: 20:00 horas, Domingo 18 de Enero de 2026
- Premio Mayor: $ 7,000,000.00
- Emisión: 120,000
- Series: 1
- Valor Fracción: $ 20.00
Sorteo Lotería Nacional Mayor 3998
- Celebración del sorteo: 20:00 horas, Martes 20 de Enero de 2026
- Premio Mayor: $ 21,000,000.00
- Emisión: 60,000
- Series : 3
- Valor Fracción: $ 30.00
Sorteo Lotería Nacional Superior 2869
- Celebración del sorteo: 20:00 horas, Viernes 23 de Enero de 2026
- Premio Mayor: $ 17,000,000.00
- Emisión: 60,000
- Series: 2
- Valor Fracción: $ 40.00
Sorteo Lotería Nacional Zodiaco Especial 1732
- Celebración del sorteo: 20:00 horas, Domingo 25 de Enero de 2026
- Premio Mayor: $ 7,000,000.00
- Emisión: 120,000
- Series: 1
- Valor Fracción: $ 20.00
Sorteo Lotería Nacional Mayor 3999
Celebración del sorteo: 20:00 horas, Martes 27 de Enero de 2026
Premio Mayor: $ 21,000,000.00
Emisión: 60,000
Series: 3
Valor Fracción: $ 30.00
Sorteo Lotería Nacional Superior 2870
Celebración del sorteo: 20:00 horas, Viernes 30 de Enero de 2026
Premio Mayor: $ 17,000,000.00
Emisión: 60,000
Series: 2
Valor Fracción: $ 40.00
Recuerda, puedes participar en cualquiera de estos sorteos, y adquirir tu boleto en los puntos de venta autorizados de la Lotería Nacional, en la página oficial de la Lotería Nacional o en su aplicación para celulares TuLotero. Al comprar un cachito o la serie completa, podrías ser el ganador del premio.
