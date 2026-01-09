Resultados de la Lotería Nacional Hoy 9 de Enero 2026: Números Ganadores Sorteo Superior 2867

Luego de las fiestas de fin de año y los grandes sorteos que hubo muchas personas renovaron su suerte y buscan ganarse la rifa de 17 millones de pesos, por eso es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional de hoy 9 de enero 2026, por eso en N+ te mostramos el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Superior 2867.

¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

El sorteo de la Lotería Nacional de este viernes 9 de enero se realizó a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor del Sorteo Superior 2867 Lotería Nacional de hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número , que asciende a una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar con número también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 400 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.

¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 9 de enero 2026?

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2867 de este día:

El número obtiene premio de 17,000,000.00 pesos

pesos El número obtiene premio de 1,440,00.00 pesos

El número obtiene premio de 275,000.00 pesos

El número obtiene premio de 275,000.00 pesos

El número obtiene premio de 275,000.00 pesos

El número obtiene premio de 275,000.00 pesos

El número obtiene premio de 144,000.00 pesos

El número obtiene premio de 144,000.00 pesos

El número obtiene premio de 144,000.00 pesos

El número obtiene premio de 144,000.00 pesos

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos

¿Cómo ver la lista de premios del sorteo superior de hoy viernes con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Superior 2867 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 9 de enero 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

