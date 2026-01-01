¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional del 31 de Diciembre? Ganador del Sorteo Magno

Se realizó el Sorteo Magno 390 de la Lotería Nacional del 31 de diciembre de 2025 por las celebraciones de Año Nuevo 2026 y si aún no lo sabes, acá te decimos dónde cayó el premio mayor de 104 millones de pesos, repartidos en cuatro series.

Se vivió la última rifa del año en el Salón de Sorteos en CDMX, y si no pudiste verla en vivo, en una nota previa te traemos los resultados de la Lotenal con la lista de ganadores, quienes serán los primeros en recibir sus premios en 2026.

¿Cómo ganar el premio mayor de Lotería Nacional 31 de diciembre?

El premio mayor del Sorteo Magno del 31 de diciembre es de 104 millones de pesos y para obtenerlo es necesario comprar las cuatro series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

En caso de comprar solo un cachito se tiene la oportunidad de ganar hasta 1 millón 300 mil pesos. Estos son los premios que se pueden obtener en el Sorteo Magno de la Lotería Nacional de fin de año:

1 Premio de 26 millones por serie

1 Premio de 3 millones por serie

3 Premios de 1.430.600 cada uno por serie

4 Premios de 500 mil cada uno por serie

4 Premios de 225 mil cada uno por serie

¿Dónde cayó número premiado de Lotería Nacional 31 de diciembre?

El número del boleto ganador del premio mayor del Sorteo Magno 390 fue el 28315. Este billete se llevó los 104 millones de pesos en sus cuatro series, las cuales se vendieron en diferentes lugares de México. Así se pusieron a la venta estos boletos:

Las Series 1 y 2 se vendieron en Reynosa, Tamaulipas.

La Serie 3 se puso a la venta en Colima, Colima.

La Serie 4 se distribuyó a través de medios electrónicos.

El segundo premio de la Lotería Nacional del 31 de diciembre 2025 fue para el boleto con el número 27779, que se llevó 10 millones de pesos para las cuatro series, las cuales se vendieron de la siguiente manera:

La Serie 1 se vendió en el Expendio Local No. 1027, establecido en Av. Ribera de San Cosme No. 90, Local “B” y “C”, Col. San Rafael en CDMX.

La Serie 2 fue entregada para su distribución por conducto de la Subgerencia de Expendedores.

La Serie 3 se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Tampico, Tamaulipas.

La Serie 4 se distribuyó a través de medios electrónicos.



En caso de que desees consultar la lista oficial de premios, aproximaciones, centenas y terminaciones que resultaron ganadores del Sorteo Magno 390 de la Lotería Nacional de Año Nuevo 2026, puedes hacerlo en este PDF: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/magno/magno390.pdf

¿Cómo checar si tu cachito de Lotería Nacional ganó un premio?

Para comprobar directamente si tu cachito fue ganador de algún premio por aproximación o terminación del Sorteo Magno de la Lotería Nacional 31 de diciembre 2025, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Sorteo Magno". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 31 de diciembre 2025. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.