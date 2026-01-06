Resultados Lotería Nacional Hoy 6 de Enero: Ganadores del Sorteo Especial 308 por Reyes Magos

Si compraste "cachito" para el Sorteo Especial 308 por Día de Reyes, sigue leyendo. En N+ te compartimos los resultados de la Lotería Nacional de este 6 de enero de 2026, así como los premios que se llevaron los afortunados ganadores.

El Sorteo Especial de este martes 6 de enero rinde homenaje a la festividad de Reyes Magos, que pone fin el Maratón Guadalupe-Reyes en México y se celebra cada 6 de enero. Ésta sin duda marca los últimos días de vacaciones, previos al regreso a clases.

Además, en México el día de Reyes es una de las tradiciones más emblemáticas que celebra la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar al recién nacido Jesús en Belén.

A diferencia de otros eventos, este Sorteo se celebrará en el Teatro de la Lotería Nacional, ubicado en avenida Hidalgo 130, colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Cómo ver en vivo el Sorteo Especial del 6 de enero 2026?

Además de la presentación en el Teatro de la Lotería Nacional, el Sorteo se podrá seguir en vivo a través de la cuenta de Youtube de la Lotenal, en el apartado de Sorteos Tradicionales.

Si bien el sorteo da inicio en punto de las 20:00 horas, la transmisión ya está activa y ahí se pueden observar los preparativos para este martes 6 de enero.

Recuerda que cada "cachito" del Sorteo Especial 308 tuvo un costo de 60 pesos, mientras que el costo total de la serie fue de 1,200 pesos. Los Resultados del día se publican en la página web de la Lotenal a partir de las 21:00 horas.

Resultados Sorteo Especial 308 de Lotería Nacional 6 de Enero 2026

El número 38278 Gana 54 millones de pesos (Premio Mayor)

El número 13560 Gana 6 millones de pesos

El número 15681 Gana 800 mil pesos

El número 20275 Gana 800 mil pesos

El número 25159 Gana 800 mil pesos

El número 23833 Gana 800 mil pesos

El número 03700 Gana 400 mil pesos

El número 42371 Gana 400 mil pesos

El número 01515 Gana 400 mil pesos

El número ***** Gana 400 mil pesos

El número 48525 Gana 254 mil pesos

El número 11132 Gana 254 mil pesos

El número 45051 Gana 254 mil pesos

El número 03850 Gana 254 mil pesos

El número 42246 Gana 254 mil pesos

El número 54050 Gana 254 mil pesos

El número 55202 Gana 254 mil pesos

El número ***** Gana 254 mil pesos

El número ***** Gana 254 mil pesos

El número ***** Gana 254 mil pesos

¿Cuáles son los Premios del Sorteo Especial de Día de Reyes?

El Sorteo Especial se celebra una vez al mes y en él participan 60 mil números que van del 00001 al 60 mil. A continuación se describen los premios que obtienen, quienes optaron por adquirir alguno de los billetes.

Premio Mayor : 54 millones de pesos en cuatro series

: 54 millones de pesos en cuatro series Segundo Premio.: 6 millones de pesos

Si bien el premio por serie es de 13.5 millones de pesos, también los hay por siguientes cantidades:

800 mil pesos

400 mil pesos

254 mil pesos

200 mil pesos

120 mil pesos

80 mil pesos

40 mil pesos

32 mil pesos

28 mil pesos

24 mil pesos

