¿A Qué Hora Llegan los Reyes Magos 2026 a México? Ya Vienen Melchor, Gaspar y Baltasar
Selene Alonzo Romero
Ya están en marcha para llegar a México, pero ¿a qué hora estarán entregando regalos a los pequeños? te decimos
Atento al cielo nocturno, puede ser que en pleno firmamento veas cruzar a Melchor, Gaspar y Baltasar. Para que no te quedes sin regalos desde el lejano oriente, te decimos qué día llegan los Reyes Magos a México.
Según el mito, montados en un caballo, un camello y un elefante, los tres Reyes del Oriente emprendieron un viaje para adorar al recién nacido Jesús y entregarle: oro, mirra e incienso.
Guiados por la estrella de Belén, los monarcas emprendieron su ruta y crearon una tradición que se conserva hasta nuestros días, en la que los pequeños escriben en una carta sus peticiones y cuentan cómo se portaron durante el año.
Además, en ciudades como la capital del país se les apoya con horario especial del Transporte para que no tengan contratiempos hacer su recorrido por cada una de las casas.
¿A Qué hora llegan los Reyes Magos este 2026 a México?
Ten en cuenta que los Reyes Magos hacen un largo recorrido entregando presentes a niños de todo el mundo, por lo que es hasta el mes de enero cuando finalmente logran llegar al país.
Ahora bien, tomando en cuenta su ruta, llegan a México a la medianoche del 5 y primeras horas del 6 de enero respectivamente. Convirtiéndose sin duda en una de las noches más esperadas por los niños.
Pero, ojo con estar espiando el paso del caballo, el elefante y el camello, los pequeños deben dormir temprano para que los reyes puedan hacer su magia.
Incluso les puedes dejar alguna bebida refrescante y bocadillo, para que se recuperen de su largo viaje. Y así la mañana del 6 de enero los pequeños descubran si los reyes trajeron todos sus presentes.
¿Cómo Identificar la firma de Melchor, Gaspar y Baltasar?
Es importante que busques bien entre los regalos, es posible que los Reyes Magos hayan dejado alguna nota firmada. Para que puedas identificar la letra de cada uno, te recordamos que Melchor viene de Europa, Gaspar de Asia y Baltasar de África.
Y según el relato bíblico de la Epifanía, Melchor entregó Mirra al Niño Jesús; Gaspar, Incienso y Baltasar llevó Oro hasta el portal de Belén.
A continuación hallarás un ejemplo de cómo firman los monarcas los mensajes que dejan a los pequeños en casa, para que no olvides guardar el tuyo de recuerdo.
