¿Qué Día se Parte la Rosca de Reyes en México y Por Qué Prohiben Usar Acitrón en su Preparación?

Melchor, Gaspar y Baltazar hacen un gran recorrido para llevar hasta los hogares mexicanos los regalos que los pequeños piden en sus cartas. En su honor se disfruta de la Rosca de Reyes con chocolate caliente y café, pero ¿qué día se parte y por qué está prohibido en México esa acitrón para su preparación?, en N+ Te decimos.

La Rosca de Reyes tiene su origen en países europeos como Francia y España. Durante la Edad Media se popularizó este pan al que se le conoce en tierras ibéricas como “Roscón” y en tierras galas como “Galette des Rois”. Sin embargo, fue hasta la Conquista cuando este tradicional pan llegó a México.

Desde entonces, es costumbre que familias y grupos de amigos se reúnan para partir la Rosca de Reyes y ver a quién le sale el niño.

¿Qué día se parte la Rosca de Reyes en México?

Si bien no hay una regla escrita, la tradición dicta que la Rosca de Reyes se parte el 6 de enero, fecha en la que según la Biblia se conmemora la Epifanía, es decir el momento en el que los Reyes Magos llegaron a Belén para conocer al niño Jesús.

Es decir que la Rosca de Reyes simboliza este encuentro y tanto su forma como ingredientes cobran especial significado; mientras que su construcción ovalada representa el círculo infinito de amor a Dios, las frutas secas que adornan el pan son símbolos de joyas incrustadas en las coronas de los Monarcas.

Melchor, Gaspar y Baltzar viajaron desde el Oriente hasta Jerusalén guiados por una estrella, con el objetivo de adorar al profeta recién nacido y llevarle tres ofrendas: Oro, Mirra e Incienso.

¿Qué hacer si te sale el “niño” en la Rosca de Reyes?

Entre tanto simbolismo, las panaderías no han perdido la oportunidad de innovar con las recetas y creaciones en torno al Día de Reyes, pero el muñeco que se encuentra en su interior, siempre tiene el mismo simbolismo: el niño Jesús.

En México la tradición indica que quién encuentra la figura del Niño Jesús debe cuidarlo hasta el 2 de febrero, y ofrecer tamales y atole a aquellos con quienes compartió la Rosca de Reyes.

¿Por qué no se debe preparar Rosca de Reyes con Acitrón?

Anteriormente se tenía por costumbre preparar la Rosca de Reyes con Acitrón, sin embargo desde 2021 se prohibió su uso para estos panes.

El acitrón se obtiene de la Biznaga Dulce, una cactácea en peligro de extinción que se encuentra protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2010. Razón por la cual está totalmente prohibido como ingrediente para la preparación de la Rosca de Reyes.

