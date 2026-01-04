¿Cuándo se Manda la Carta a los Reyes Magos? Por Esta Razón no se Debe Enviar en Globo en 2026

¿Este año sí te portaste bien? Si aún no mandas tu carta a Melchor, Gaspar y Baltazar… estás a tiempo. En N+ te decimos qué día se manda la carta a los Reyes Magos y te explicamos por qué razón no la debes envíar en globo este 2026.

El 6 de enero de cada año, millones de pequeños explotan su creatividad para escribir su carta a los Reyes Magos. Si bien la tradición es bastante fuerte en España, en países como México se ha popularizado a tal grado que se trata de la festividad con la que cierra con “broche de oro” el Maratón Guadalupe-Reyes.

Y para celebrar los regalos y la visita de los monarcas de Oriente se parte la Rosca de Reyes este día de enero. Aunque no todo son regalos, esta tradición tiene su origen en la región católica.

De modo que la llegada de los Reyes Magos coincide con la Epifanía, una de las celebraciones litúrgicas más antiguas que simboliza el día que Melchor, Gaspar y Baltazar se presentaron en Belén para conocer al Niño Jesús y llevar sus presentes: Oro, mirra e incienso.

¿Cuándo se manda la carta a los Reyes Magos? Fecha exacta

¿La noche del 5 o el 6 de enero? Para que no se te pase la fecha exacta en la que se debe enviar la carta a los Reyes Magos, es importante que tengas bien claro qué deseas pedirles desde días antes.

Aunque lo más recomendable es escribir una carta desde los últimos días de diciembre para asegurarte que los reyes puedan traer todos los regalos desde el lejano Oriente. Aún estás a tiempo de redactar tu mensaje.

La carta se manda la noche del 5 de enero, si ya la entregaste en el Palacio de los Deseos en Ciudad de México, seguramente los Reyes Magos ya la habrán recibido. De lo contrario, la puedes dejar en tu calcetín, en un zapato o dejarte por los perritos del Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro de Ciudad de México.

Pero, ojo, por ningún motivo la envíes a través de un globo.

¿Por qué no se debe enviar la carta a los Reyes Magos en globo?

La simple acción de enviar la carta a los Reyes Magos en globo causa un grave daño a la fauna. Uno de estos miles de globos que son lanzados cada 5 de enero pueden terminar en el mar y causar la muerte de algún animal marino.

Además, los globos dañan irreversiblemente el ambiente dado que están hechos de poliuretano, polímeros sintéticos, de microfoil, poligamia o látex. Dado que algunos son inflados con helio, flotan y pueden recorrer distancias de hasta tres kilómetros en un día, llegando a montañas o mares, según desde el punto que se envíen.

Además, ten en cuenta que en Ciudad de México a partir de enero de 2021 entró en vigor la Ley de Residuos Sólidos, con el objetivo de reducir el uso de plásticos de un solo uso que contaminan irreversiblemente el medio ambiente, tales como los globos de látex.

Por lo que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México ha llamado en distintas ocasiones a optar por otros métodos para enviar la carta a los Reyes Magos.

