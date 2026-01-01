¿Cuándo Entran de Vacaciones los Alumnos en Enero 2026? Día y Horario Primaria y Secundaria

Si tienes niños o adolescentes en casa, esto te interesa. El receso de invierno SEP está por acabar, y en N+ te decimos qué día de enero 2026 entran de vacaciones los alumnos.

Pese a que el año apenas inicia, vale la pena dar un repaso por todos los periodos vacacionales que tendrá este 2026, iniciando por Semana Santa e incluso los feriados que se encuentran más cercanos, porque a quién le sobran días de descanso.

Recuerda que al inicio del ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal da a conocer el calendario escolar de 185 días por el que se regirán las escuelas primarias y secundarias durante el periodo 2025-2026.

¿Cuándo entran de vacaciones los niños en enero de 2026?

Tomando en cuenta las fechas establecidas por el Calendario Escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria, vigentes para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional en México, el día que los alumnos regresan a clases es el lunes 12 de enero de 2026.

Lo que significa que las vacaciones de invierno de este año fueron mucho más extensas que las de años anteriores. Disfrutando en familia incluso de festividades como el Día de Reyes, con el que concluye el Maratón Guadalupe-Reyes.

En cambio, los profesores de preescolar, primaria y secundaria deberán presentarse a las aulas a partir del 8 de enero de 2026, dado que la SEP los integrará a un Taller Intensivo para personal docente.

¿Cuándo es el próximo día de enero sin clases?

Pero, buenas noticias para los estudiantes. El día 30 de enero no deberán presentarse a las aulas debido a que sus maestros participarán en la Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Este día se sumará al asueto del 2 de febrero, en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana, por lo que los estudiantes gozarán de un mega puente de cuatro días.

¿Cuál es el horario de las escuelas Primarias y Secundarias en 2026?

Dado que la SEP no ha realizado cambios en los horarios de las escuelas Primarias y Secundarias, las horas de entrada y salida de alumnos quedan de la siguiente manera:

Primaria

Turno Matutino

Entrada: 08:00 horas

Salida: 13:00 horas

Turno Vespertino

Entrada: 1:30 horas

Salida: 18:00 horas

Tiempo Completo

Entrada: 08:00 horas

Salida: 14:30 horas o 16:00 horas

Es posible que estos horarios se vean modificados en escuelas de ciertas entidades o localidades debido a que dependen de las autoridades educativas locales.

Secundaria

Turno Matutino

Entrada: 07:00 horas

Salida: 13:30 horas

Turno Vespertino

Entrada 14:30 horas

Salida 19:30 horas

