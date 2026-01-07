¿Cuándo Hay Sorteo Superior de la Lotería Nacional en Enero 2026? Fechas y Premios que Darán

Si eres asiduo comprador de "cachitos" de la Lotería Nacional y tu propósito este 2026 es tentar a la suerte, no te debes perder la oportunidad de adquirir billete para el Sorteo Superior, y aquí en N+ te decimos en qué fechas de enero se celebrará.

Éste forma parte de los Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional y se juega todos los viernes del mes, por lo que en enero tendrás cuatro oportunidades de ganar alguno de los 12 mil 896 premios.

Se lleva a cabo en dos series y ofrece un total de 51 millones 833 mil 200 pesos. Y se suma al Sorteo Mayor, Especial y Zodiaco que se asocian a un día de la semana y en los cuáles los compradores pueden volverse millonarios.

De hecho, el Sorteo Magno, el más reciente de la Lotería Nacional se celebró el pasado 6 de enero y tuvo como protagonistas a los Reyes Magos, con un premio mayor de 54 millones de pesos.

¿Cuándo hay Sorteo Superior de la Lotería Nacional en enero?

Dado el interés que genera jugar a la Lotería Nacional, el organismo comparte a inicio de mes un calendario con todos los juegos tradicionales que se celebrarán. De modo que el Sorteo Superior se jugará en las siguientes fechas de enero, según este recurso disponible a consulta en la página web:

9 de Enero

16 de Enero

23 de Enero

30 de Enero

¿Cuánto vale un cachito del Sorteo Superior de Lotería Nacional?

Si tras conocer cómo funciona este juego de azar, estás dispuesto a tentar a la suerte, te decimos qué costo tiene un cachito, la serie y dos series.

Un cachito cuesta 40 pesos

cuesta Una serie (que consta de 20 cachitos) cuesta 800 pesos

(que consta de 20 cachitos) cuesta Dos series (que constan de 40 cachitos) cuestan 1,600 pesos

Premios Sorteo Superior: Esto puedes ganar si juegas cada viernes

Ahora bien, La Lotería Nacional explica que en este juego tradicional uno de cada 5, ganan. Es decir que, si compraste dos series del Sorteo Superior puedes ganar el Premio Mayor de 17 millones de pesos, pero si sólo te debiste por una serie puedes ganar el segundo premio que es de 8.5 millones de pesos.

Y si apenas estás tomando práctica en este tipo de juegos de azar, y sólo adquiriste un cachito, puedes ganar hasta 425 mil pesos.

