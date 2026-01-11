Resultados Lotería Nacional Hoy 11 de Enero 2026: Lista de Números Ganadores Sorteo Zodiaco 1730

Si participaste en la primera rifa del año que da 11 millones de pesos, te contamos que es momento de consultar los los resultados de la Lotería Nacional de hoy 11 de enero 2026, por eso en N+ te mostramos el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1730 de este domingo.

Si te gusta participar en este tipo de juegos, en una nota ya te dijimos cuándo es el próximo sorteo de la Lotería Nacional en enero 2026 y a qué hora se va a realizar el Sorteo Zodiaco Especial 1730. De igual forma, anteriormente ya te mostramos los resultados de la Lotería Nacional 6 de enero 2026.

¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

El sorteo de la Lotería Nacional de este domingo 11 de enero se realizó a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Como ya es costumbre. además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy domingo.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor del Sorteo Zodiaco Especial 1730 de hoy?

El boleto ganador del premio mayor del Sorteo Zodiaco Especial 1730 es el número , que asciende a una cifra de 11 millones de pesos para quienes compraron una serie completa.

Para el segundo lugar, también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 500 mil pesos. De ahí, la cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son muy atractivos.

¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 11 de enero 2026?

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 1730 de este día:

El número obtiene premio de 11,000,000.00 pesos

El número obtiene premio de 1,500,000.00 pesos

El número obtiene premio de 1,500,000.00 pesos

El número obtiene premio de 400,000.00 pesos

El número obtiene premio de 400,000.00 pesos

El número obtiene premio de 200,000.00 pesos

El número obtiene premio de 200,000.00 pesos

El número obtiene premio de 140,000.00 pesos

El número obtiene premio de 140,000.00 pesos

El número obtiene premio de 120,000.00 pesos

El número obtiene premio de 120,000.00 pesos

El número obtiene premio de 100,000.00 pesos

El número obtiene premio de 100,000.00 pesos

El número obtiene premio de 100,000.00 pesos

El número obtiene premio de 80,000.00 pesos

El número obtiene premio de 80,000.00 pesos

El número obtiene premio de 80,000.00 pesos

El número obtiene premio de 60,000.00 pesos

El número obtiene premio de 60,000.00 pesos

El número obtiene premio de 60,000.00 pesos

El número obtiene premio de 60,000.00 pesos

¿Cómo ver la lista del sorteo zodiaco de hoy domingo con los resultados en PDF?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1730 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 11 de enero 2026, solo tiene que buscar tu ticket con estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco Especial". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete y signo. Da clic en "buscar".

