Resultados Lotería Nacional Hoy 16 de Enero 2026: Lista de Números Ganadores del Sorteo Superior

Inicia un nuevo fin de semana y para las personas que participaron en la rifa de los 17 millones de pesos, es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional de hoy 16 de enero 2026, por eso en N+ te mostramos el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Superior 2868.

Para quienes preguntan por el próximo sorteo de la Lotería Nacional, en una nota ya te dijimos todos los que habrá en enero 2026 y la lista de premios que dará cada uno. De igual forma, te mostramos los resultados de la Lotería Nacional 13 de enero 2026 y el lugar en donde cayó el premio mayor de los 21 millones de pesos.

¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

El sorteo de la Lotería Nacional de este viernes 16 de enero se realiza a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor del Sorteo Superior 2868 de la Lotería Nacional hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número , que asciende a una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar con número también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 400 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.

¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 16 de enero 2026?

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2868 de este día:

El número obtiene premio de 17,000,000.00 pesos

pesos El número obtiene premio de 1,440,00.00 pesos

El número obtiene premio de 275,000.00 pesos

El número obtiene premio de 275,000.00 pesos

El número obtiene premio de 275,000.00 pesos

El número obtiene premio de 275,000.00 pesos

El número obtiene premio de 144,000.00 pesos

El número obtiene premio de 144,000.00 pesos

El número obtiene premio de 144,000.00 pesos

El número obtiene premio de 144,000.00 pesos

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos

El número obtiene premio de 90,000.00 pesos

¿Cómo ver la lista de premios del sorteo superior de hoy viernes con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Superior 2868 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 16 de enero 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

