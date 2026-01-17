Inicio Nacional Temblor en México Hoy 17 de Enero 2026: Se Registra Un Nuevo Sismo en San Marcos, Guerrero

Temblor en México Hoy 17 de Enero 2026: Se Registra Un Nuevo Sismo en San Marcos, Guerrero

|

N+

-

El Sismológico Nacional dio a conocer dos nuevos movimientos registrados en Guerrero y Oaxaca, respectivamente

Sismo en México hoy

Se registró un nuevo temblor en México este sábado. Foto: X

COMPARTE:

El Servicio Sismológico Nacional informó de dos nuevos sismos registrados este sábado 17 de enero 2026: uno tuvo epicentro en Guerrero y otro más, con diferencia de minutos, en Oaxaca. ¿Dónde se localizó el epicentro? ¿A qué hora fue el temblor en México hoy? En N+ te damos a conocer los detalles de los últimos sismos en el territorio nacional.

Y es que luego de la activación de la alerta sísmica la madrugada de este viernes, sigue el monitoreo de las réplicas por el temblor de 6.5 en San Marcos, el pasado 2 de enero.

¿Dónde fue el temblor en México hoy?

Información en desarrollo. 

Sismos 2026
Inicio Nacional Temblor México hoy 17 de enero 2026 sismo sacude guerrero oaxaca magnitud epicentro