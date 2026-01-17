Temblor en México Hoy 17 de Enero 2026: Se Registra Un Nuevo Sismo en San Marcos, Guerrero
|
N+
-
El Sismológico Nacional dio a conocer dos nuevos movimientos registrados en Guerrero y Oaxaca, respectivamente
COMPARTE:
El Servicio Sismológico Nacional informó de dos nuevos sismos registrados este sábado 17 de enero 2026: uno tuvo epicentro en Guerrero y otro más, con diferencia de minutos, en Oaxaca. ¿Dónde se localizó el epicentro? ¿A qué hora fue el temblor en México hoy? En N+ te damos a conocer los detalles de los últimos sismos en el territorio nacional.
Y es que luego de la activación de la alerta sísmica la madrugada de este viernes, sigue el monitoreo de las réplicas por el temblor de 6.5 en San Marcos, el pasado 2 de enero.
¿Dónde fue el temblor en México hoy?
Información en desarrollo.