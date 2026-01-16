Se Registra Sismo de Magnitud 5.3 en San Marcos, Guerrero

A las 00:42 horas de este viernes 16 de enero de 2026 se registró un sismo que fue percibido muy ligeramente en algunas partes en la Ciudad de México.

El Servicio Sismológico Nacional indicó de manera preliminar que el movimiento fue de magnitud 5.2.

El epicentro se localizó a 19 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

Posteriormente el SSN ajustó la magnitud a 5.3

Las autoridades indicaron que se activaron los protocolos de emergencia y hasta el momento no se tiene reporte de daños materiales.

Información en desarrollo....