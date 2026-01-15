Canciller De la Fuente Habla con Marco Rubio sobre Amenazas en Común en Materia de Seguridad

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada este jueves 15 de enero de 2026 con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para hablar sobre cooperación bilateral ante amenazas compartidas.

Los secretarios reafirmaron la importancia de la colaboración entre México y los Estados Unidos, basada en el respeto mutuo a la soberanía, y coincidieron en que es necesario hacer más para enfrentar las amenazas compartidas.

Se trata de la segunda llamada telefónica que sostienen ambos funcionarios en menos de una semana, toda vez que el pasado domingo 11 de enero sostuvieron una conversación para abordar la necesidad de fortalecer la cooperación para desmantelar las "redes narcoterroristas de México".

La llamada entre De la Fuente y Rubió tuvo lugar tres días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum hablara por teléfono con su homólogo estadounidense Donald Trump.

Combate al narco y tráfico de armas

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que ambos secretarios reconocieron que, aun con el progreso alcanzado, subsisten desafíos significativos.

Por lo anterior, acordaron que el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral, cuya próxima reunión está prevista para el día 23 de enero, debe seguir generando acciones tangibles para:

Fortalecer la cooperación en seguridad con resultados significativos.

Contrarrestar a los carteles.

Detener el tráfico de fentanilo y de armas en la frontera compartida.

De igual forma, acordaron dar seguimiento a las iniciativas bilaterales para promover el intercambio de información en iniciativas de seguridad transfronteriza.

Reunión Ministerial de Seguridad, en febrero

Durante la llamada, Rubio y De la Fuente convinieron en convocar una Reunión Ministerial de Seguridad en Washington, D.C., en febrero, con motivo del primer aniversario del inicio de este nuevo capítulo en la cooperación bilateral en temas de seguridad.

Dicha reunión de alto nivel ofrecerá la oportunidad de evaluar avances alcanzados y definir con claridad futuras colaboraciones.

