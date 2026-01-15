La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se pronunció sobre la muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El connacional falleció mientras se encontraba en el centro de procesamiento migratorio Robert A. Dayton, en Clayton, Georgia.

La SRE afirmó que se puso en contacto con los familiares de la víctima y que se les ofreció acompañamiento, orientación y asistencia consular. A través de X, antes Twitter, la secretaría señaló que también se mantiene en contacto con la oficina de ICE en Atlanta, Georgia.

Además, en el comunicado se indicó que se ha pedido que se esclarezcan las circunstancias en que falleció el migrante mexicano:

En colaboración con las autoridades estadounidenses competentes, el Consulado General ha solicitado que se esclarezcan las circunstancias del hecho y colabora en las gestiones necesarias para que la investigación se realice de forma pronta y transparente.

Finalmente, el comunicado indica que el Gobierno de México expresó sus más sinceras condolencias a la familia del connacional fallecido.

