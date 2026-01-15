Trump Confirma que María Corina Machado le Obsequió su Medalla del Premio Nobel de la Paz

Este jueves, 15 de enero de 2026, el presidente Donald Trump confirmó que la líder opositora venezolana María Corina Machado le obsequió su medalla del Premio Nobel de la Paz durante un encuentro en la Casa Blanca.

A través de su red social Truth Social, Trump publicó que fue "un gran honor" reunirse con Machado. El mandatario estadounidense describió a la dirigente venezolana como "una mujer maravillosa que ha pasado por mucho" y agradeció lo que calificó como "un gesto maravilloso de respeto mutuo".

Según la publicación de Trump, Machado le presentó su Premio Nobel de Paz "por el trabajo que he hecho".

El encuentro consistió en un almuerzo privado en la Casa Blanca del que no trascendieron imágenes y que se prolongó durante más de dos horas. La reunión se realizó doce días después de que fuerzas estadounidenses depusieran a Nicolás Maduro en un ataque en Venezuela que derivó en la captura y traslado del líder chavista a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

Trump: respalda a Delcy y Corina "no tiene apoyo"

Hasta ahora, Trump y su Administración han optado por respaldar al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el mandato de Maduro. La Casa Blanca afirma que el gobierno de Rodríguez se ha plegado a las exigencias estadounidenses y ha cerrado acuerdos petroleros con Washington.

Machado había adelantado la semana pasada su intención de "compartir" con Trump el Premio Nobel de la Paz, un galardón que el presidente estadounidense desea al argumentar que ha contribuido a resolver varias guerras.

El gesto de la medalla

Tras la reunión, Machado fue captada por cámaras de medios de comunicación a través de la valla de seguridad de la Casa Blanca. En declaraciones a la prensa, la dirigente opositora reveló que "presentó" la medalla al presidente, dando a entender que se la ofreció. La Casa Blanca no se ha pronunciado sobre el ofrecimiento ni le ha dado prioridad a la vista.

Machado apeló a la historia para explicar el simbolismo de su gesto. Relató que Simón Bolívar conservó durante toda su vida una medalla con el rostro de George Washington que le fue obsequiada por el marqués de Lafayette hace 200 años.

Doscientos años después la gente de Bolívar le está devolviendo al líder de Washington una medalla, en este caso la medalla del Premio Nobel de la Paz, como reconocimiento de su compromiso especial con nuestra libertad

La medalla del Nobel, acuñada en oro y de menos de siete centímetros de diámetro, lleva un retrato de Alfred Nobel, un diseño que se ha mantenido prácticamente inalterado durante más de 120 años.

Este mismo jueves, antes de la reunión entre Trump y Machado, el Centro Nobel de la Paz subrayó en redes sociales que el galardón "no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros", y precisó que "una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz no".

Posición de Washington

A pesar de la reunión con Machado, la Casa Blanca no dio señales de un cambio en su política hacia Venezuela. En una rueda de prensa, la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, definió a Machado como una "voz valiente" para muchos venezolanos, pero agregó que Washington todavía considera que la opositora no cuenta con los suficientes apoyos para liderar una transición.

Leavitt aseguró que el Gobierno de Rodríguez está siendo "extremadamente cooperativo" dado que ha cumplido de momento con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos. El propio Trump tuvo una llamada telefónica el miércoles con la presidenta encargada para tratar asuntos sobre petróleo y la definió como una "persona fantástica".

Machado salió de la reunión convencida de que Trump está "comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos". Desde la caída de Maduro, más de 400 presos políticos han sido liberados en el país, según datos del Gobierno venezolano.

Con información de EFE.

