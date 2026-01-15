Frente Frío 28: Emiten Alerta por Heladas y Tormentas en Estos Estados de México

El frente frío 28 ha causado tormentas y una bajada en la temperatura en gran parte de México. Por ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han pedido mantenerse alerta ante las posibles afectaciones de este fenómeno meteorológico.

El frío continuará hacia el fin de semana en buena parte de México debido a la llegada del frente frío 29 y los remanentes del frente frío 28, según advierte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

y los remanentes del frente frío 28, según advierte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las principales cumbres de México se vestirán de blanco debido a la nieve hacia el domingo.

Noticia relacionada: Nuevo Frente Frío 29 Se Aproxima a México: Conagua Prevé Bajas Temperaturas, Nevadas y Lluvias

¿Qué afectaciones generará el frente frío 28 en México?

Este jueves 15 de enero, el frente frío número 28 y su masa de aire polar causarán lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco. En ambas entidades se esperan precipitaciones con entre 75 y 150 litros por metro cuadrado.

También se esperan lluvias muy fuertes en el sureste de Veracruz y en Oaxaca, con hasta 75 litros por metro cuadrado. También se presentarán precipitaciones de consideración en Puebla, Veracruz y Campeche. Además, habrá lluvias menores en Yucatán y Quintana Roo.

Video: Clima Hoy en México del 15 de Enero de 2026 con el Capitán Archie: Se Acerca Frente Frío 28

A esto se debe agregar que persistirá un evento de norte con rachas de hasta 100 kilómetros por hora en la el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas. Los vientos del norte alcanzarán hasta 90 kilómetros por hora en Veracruz y hasta 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Al respecto, el Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre posibles deslaves, desbordamientos y caída de árboles y anuncios espectaculares:

Las lluvias de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, mientras que las rachas fuertes de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Y cuándo entrará a México el frente frío 29?

A estas afectaciones del frente frío número 28 se deben añadir los que provocará la entrada del frente frío 29. Este viernes 16 de viernes, se esperan heladas en zonas altas de Chihuahua y Durango, con hasta -10 grados centígrados.

También se pronostican temperaturas de hasta -5 grados en las zonas altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En las zonas altas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas habrá temperaturas que rozarán los 0 grados.

Video: CONAGUA da a Conocer las Rachas de Viento Máximas Alcanzadas por los Efectos del Frente Frío 28 en Veracruz

Además, durante el viernes 16 de enero habrá evento de norte en el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. También se esperan vientos de hasta 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

La bajada en las temperaturas provocada por el frente frío 29 continuará hasta el domingo. Se espera que varias de las principales cumbres del centro del país se vistan de blanco ese día.

Se pronostica la caída de nieve o aguanieve durante el 18 de enero en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca.

Historias recomendadas: