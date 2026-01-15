Nuevo Frente Frío 29 Se Aproxima a México: Conagua Prevé Bajas Temperaturas, Nevadas y Lluvias
La Conagua detalló en cuáles estados habrá mayores afectaciones por las condiciones climáticas por el nuevo Frente Frío 29
¿Viajarás a otro estado o tienes un evento importante? La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que se prevén bajas temperaturas, nevadas y lluvias por el nuevo Frente Frío 29, en N+ te compartimos a partir de cuándo y en qué entidades.
El nuevo sistema se dirige al país y provocará un descenso de temperaturas, así como lluvias y heladas durante el fin de semana. De acuerdo con el pronóstico a 72 y 96 horas de la Conagua, el Frente Frío número 29 ingresará entre el viernes 16 y el domingo 18 de enero.
Noticia relacionada: Clima Hoy en México del 15 de Enero de 2026 con el Capitán Archie: Se Acerca Frente Frío 28.
Así avanzarán los Frentes Fríos
Para el próximo viernes, el Frente Frío número 28 se localizará sobre el mar Caribe y dejará de influir directamente en el territorio nacional. Sin embargo, por la tarde se espera la llegada del nuevo Frente Frío 29 por el norte y noreste del país, el cual interactuará con las corrientes en chorro polar y subtropical.
Esta combinación generará vientos fuertes, con rachas que podrían alcanzar hasta 60 kilómetros por hora en entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y elevará el riesgo de tolvaneras y caída de árboles.
¿Cuándo se prevén lluvias fuertes?
Durante el sábado y domingo, el Frente Frío 29 se desplazará con rapidez hacia el noreste, oriente y sureste del país, extendiéndose hasta la península de Yucatán y el golfo de México. Este sistema provocará lluvias e intervalos de chubascos en diversas regiones, con acumulados fuertes a muy fuertes en zonas del centro y sur, especialmente en áreas montañosas.
¿En dónde habrá lluvias y nevadas?
El fin de semana, el pronóstico del clima con lluvias, nevadas y bajas temperaturas será:
- En Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, CDMX y Edomex habrá chubascos.
- En ciertos estados habrá lluvias aisladas: Durango, Zacatecas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Chiapas.
- En las zonas serranas de Durango y Chihuahua se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en la madrugada.
- Con temperaturas mínimas de -5 a 0° y heladas en la madrugada en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Las lluvias fuertes se registrarán el siguiente domingo en Veracruz y Oaxaca de 50 a 75 mm; en el Golfo de Tehuantepec habrá oleaje 2.5 a 3.5 metros de altura.
