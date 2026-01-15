Inicio Nacional Clima Nuevo Frente Frío 29 Se Aproxima a México: Conagua Prevé Bajas Temperaturas, Nevadas y Lluvias

Nuevo Frente Frío 29 Se Aproxima a México: Conagua Prevé Bajas Temperaturas, Nevadas y Lluvias

La Conagua detalló en cuáles estados habrá mayores afectaciones por las condiciones climáticas por el nuevo Frente Frío 29

Personas abrigadas están sentadas cubiertas del frío.

Habrá un nuevo Frente Frío en México que provocará fuertes lluvias. Foto: Cuartoscuro

¿Viajarás a otro estado o tienes un evento importante? La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que se prevén bajas temperaturas, nevadas y lluvias por el nuevo Frente Frío 29, en N+ te compartimos a partir de cuándo y en qué entidades.  

El nuevo sistema se dirige al país y provocará un descenso de temperaturas, así como lluvias y heladas durante el fin de semana. De acuerdo con el pronóstico a 72 y 96 horas de la Conagua, el Frente Frío número 29 ingresará entre el viernes 16 y el domingo 18 de enero.

Así avanzarán los Frentes Fríos

Para el próximo viernes, el Frente Frío número 28 se localizará sobre el mar Caribe y dejará de influir directamente en el territorio nacional. Sin embargo, por la tarde se espera la llegada del nuevo Frente Frío 29 por el norte y noreste del país, el cual interactuará con las corrientes en chorro polar y subtropical.

Esta combinación generará vientos fuertes, con rachas que podrían alcanzar hasta 60 kilómetros por hora en entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y elevará el riesgo de tolvaneras y caída de árboles.

¿Cuándo se prevén lluvias fuertes? 

Durante el sábado y domingo, el Frente Frío 29 se desplazará con rapidez hacia el noreste, oriente y sureste del país, extendiéndose hasta la península de Yucatán y el golfo de México. Este sistema provocará lluvias e intervalos de chubascos en diversas regiones, con acumulados fuertes a muy fuertes en zonas del centro y sur, especialmente en áreas montañosas.

¿En dónde habrá lluvias y nevadas?

El fin de semana, el pronóstico del clima con lluvias, nevadas y bajas temperaturas será:

  • En Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, CDMX y Edomex habrá chubascos.
  • En ciertos estados habrá lluvias aisladas: Durango, Zacatecas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Chiapas.
  • En las zonas serranas de Durango y Chihuahua se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en la madrugada. 
  • Con temperaturas mínimas de -5 a 0° y heladas en la madrugada en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Las lluvias fuertes se registrarán el siguiente domingo en Veracruz y Oaxaca de 50 a 75 mm; en el Golfo de Tehuantepec habrá oleaje 2.5 a 3.5 metros de altura.

