Estados Unidos Incauta Otro Buque Petrolero en el Caribe: Explican Cuál Fue la Razón

El Gobierno de Estados Unidos dio a conocer hoy, 15 de enero de 2026, que incautaron otro buque petrolero en el Caribe, en N+ te detallamos cuál fue la razón, según las autoridades.

La acción fue coordinada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, con apoyo del Departamento de Seguridad Nacional. En un mensaje a través de sus redes sociales, Kristi Noem informó la acción.

¿Por qué fue incautado el petrolero?

Las autoridades explicaron que el buque estaba vinculado al traslado de petróleo relacionado con Venezuela, en presunta violación a las restricciones impuestas por Washington a determinadas embarcaciones y rutas marítimas. El caso se suma a otros aseguramientos recientes, que en N+ te informamos previamente: Estados Unidos Intercepta Dos Buques Petroleros en el Caribe.

En ese sentido, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, detalló la razón por la que fue incautado el buque petrolero.

A primera hora de esta mañana, un equipo táctico de la Guardia Costera llevó a cabo un abordaje y la incautación del buque cisterna Verónica en el Caribe... El buque tanque Verónica había pasado previamente por aguas venezolanas y estaba operando en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump de embarcaciones sancionadas en el Caribe.

