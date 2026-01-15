¿Lloverá Fuerte Hoy en CDMX? Así Es el Pronóstico del Clima para este 15 de Enero de 2026
N+
Si tienes algún compromiso importante, aquí puedes consultar si va a llover hoy en la capital; te contamos cómo estará el pronóstico del clima
COMPARTE:
¿Saldrás al trabajo, a un evento o a la escuela? Hoy, 15 de enero de 2026, el clima en la Ciudad de México (CDMX) estará con temperaturas bajas, así que no olvides abrigarte y si te preguntas si habrá condiciones climáticas adversas, en N+ te contamos si se prevén lluvias fuertes para este jueves.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la capital del país amaneció con ambiente muy frío, especialmente en zonas altas, donde podrían registrarse heladas. Conforme avance el día, el termómetro tendrá una ligera recuperación, aunque el ambiente se mantendrá fresco.
Nota relacionada: Reportan Lluvia en Carretera Picacho-Ajusco en la Alcaldía Tlalpan, CDMX.
¿Habrá lluvias fuertes en la CDMX?
Para este jueves no se esperan lluvias intensas en la capital, sin embargo, sí hay probabilidad de chubascos, con acumulados estimados de 5 a 25 milímetros, similares a los previstos en entidades vecinas como el Estado de México (Edomex) y Morelos. Estas precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente, principalmente por la tarde y noche.
Por otro lado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) señaló que la temperatura mínima en CDMX será de 8°C, mientras que la máxima de 17°, a lo largo del día el ambiente será nublado; las lluvias sucederán principalmente en el sur y poniente, además, la madrugada del próximo viernes se pronostica que sea muy fría.
Este jueves dominará ambiente templado, cielo mayormente nublado; condiciones para #lluvias ligeras dispersas en el sur y poniente. La madrugada de mañana se prevé muy #fría en el sur y poniente.#TemperaturaMáxima: 17 °C.#TemperaturaMínima: 8 °C.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 15, 2026
Mantente informado.… pic.twitter.com/KIAld0JImI
Clima en México con frío extremo y lluvias intensas
A nivel nacional, el sistema frontal y otros fenómenos atmosféricos mantendrán condiciones invernales severas en el norte y centro del país:
- Se prevén temperaturas extremas de hasta -15 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como heladas en amplias regiones del Bajío, el centro y el sur.
- En contraste, el sureste enfrentará un escenario distinto, con lluvias intensas en estados como Chiapas y Tabasco; muy fuertes en regiones de Veracruz y Oaxaca; y fuertes en entidades del occidente y la Península de Yucatán.
Recomendaciones para hoy
- Usa ropa térmica y abrigos durante la mañana y noche.
- Si te desplazas en auto, maneja con precaución por pavimento mojado.
- Mantente atento a avisos oficiales ante posibles cambios en el pronóstico.
Historias recomendadas:
- Recolección de Basura en CDMX: ¿Qué Residuos se Llevan Hoy Viernes?.
- Nueva Vacuna Terapéutica de la UNAM Mejora Tratamiento contra el Cáncer: Ataca a Estos Tipos.
- ¿Cuándo Termina la Huelga del Monte de Piedad? Dan Mensaje sobre Apertura de Sucursales.
FBPT