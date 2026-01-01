Recolección de Basura en CDMX: ¿Qué Residuos se Llevan Mañana Viernes?

En la Ciudad de México (CDMX) ya es obligatorio separar la basura y para ello hay días de recolección para ciertos tipos de desechos. En N+ te compartimos qué residuos se llevan mañana, 2 de enero de 2025.

La medida forma parte de las acciones que anunciaron las autoridades capitalinas con el fin de cuidar el medio ambiente y lograr reciclar más cantidades de residuos. Si no separas tus residuos en N+ te contamos qué pasa en ¿Me Pueden Multar Si No Separo la Basura en CDMX? Esto Pasará a Partir del 1 de Enero 2026.

Video: Tirar la Basura Ya No Será Tan Fácil en la CDMX: Deberá Ir Separada y Se Hará por Días

Tipos de basura que se llevan mañana

Viernes: residuos inorgánicos como plástico, cartón, vidrio, metales, textiles y envases multicapa y no reciclables: pañales, toallas sanitarias, colillas de cigarro y papel higiénico.

En la conferencia de prensa de las autoridades capitalinas del pasado 8 de octubre de 2025 anunciaron que la separación de basura ya sería obligatoria en 2026, por esa razón no te olvides de cuidar la segregación de los residuos para que los recolectores puedan llevársela, en N+ te detallamos previamente lo que comunicó el Gobierno local en ¿Qué Pasará con la Basura en CDMX? Por Esta Importante Razón Debes Separar Residuos.

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, precisó que este cambio marca un antes y un después en la gestión de residuos en la ciudad. El nuevo enfoque busca dejar de ver los desechos como basura sin valor y reconocerlos como materiales que pueden reincorporarse a la economía circular, bajo el principio de reducir, reutilizar y reciclar.

Cabe señalar que la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, trabaja para aprovechar al menos 50% de los residuos de la ciudad antes de 2030.

