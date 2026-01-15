‘Canelo’ Álvarez Volverá al Ring en Septiembre, en la Función 'México contra el Mundo'

El mexicano Saúl Álvarez subirá al cuadrilátero en septiembre próximo, durante una función en Riad, la capital de Arabia Saudita, contra un rival por definir. “El Canelo” encabezará un cartel que incluye a varios boxeadores mexicanos.

La noticia la dio a conocer Turki Alalshikh, dueño de la revista Ring Magazine, quien detalló que la función que engalanará “El Canelo” se llamará "México contra el mundo" y se celebrará poco antes del aniversario de la Independencia de México: el sábado 12 de septiembre del 2026.

Noticia relacionada: Convocatoria Selección Mexicana: Javier Aguirre Presenta Lista para Enfrentar a Panamá y Bolivia

Saúl “Canelo” Álvarez está en pausa luego de que en septiembre pasado cayó ante el estadounidense Terrence Crawford y perdió sus títulos de la división supermediana. Pero el descanso no es premeditado, ya que se recupera de una operación en el codo y es un proceso de varios meses.

Fue el 14 de septiembre del 2025 cuando Saúl Álvarez perdió ante Crawford de manera categórica, ya que fue superado de principio a fin y dejó dudas sobre si era momento de empezar a planear el retiro.

Video: Tercer Grado Deportivo | "Canelo", ¿Un Boxeador en Decadencia?

Próxima Pelea del "Canelo" Álvarez ya Tiene Fecha: ¿Dónde y cuándo es la Función "México contra el Mundo"?

Con 35 años de edad, “El Canelo” buscará volver a su mejor nivel y recuperar los cinturones de campeón. Con 63 victorias, 39 por nocaut; 3 empates y 2 derrotas, Álvarez es un boxeador tan amado como cuestionado: la mitad de México aplaude sus logros y la otra mitad lo critica por elegir rivales a modo o evitar a pugilistas como David Benavidez, quien no se ha cansado de retarlo.

Por ello es que la pelea de campeonato del 12 de septiembre del 2026, estelar de la función “México contra el mundo” en Arabia Saudita, tiene vital importancia para “El Canelo”. Es un ganador por naturaleza y quiere volver a levantar los brazos, además de cambiar las críticas por aplausos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC