Convocatoria Selección Mexicana: Javier Aguirre Presenta Lista para Enfrentar a Panamá y Bolivia

N+ | Roberto G. Castañeda

Este jueves 15 de enero el “Vasco” Aguirre dio a conocer su primera convocatoria del 2026. Estos son los detalles

En la primera convocatoria de la Selección Mexicana del 2026 repiten jugadores como Erick Lira, Carlos Acevedo, Marcel Ruiz y Jesús Gallardo, entre otros.

El entrenador Javier Aguirre ya reveló la lista de convocados a la Selección Mexicana para enfrentar a Panamá y Bolivia, en partidos de preparación programados para los días 22 y 25 de enero próximos.

Llama la atención que “El Vasco” decidió que Chivas fuera la base de esta convocatoria tricolor, ya que llamó a 8 futbolistas rojiblancos, entre ellos el portero Raúl Rangel, el mediocampista Luis Romo y los delanteros Roberto Alvarado y Armando González.

Noticia relacionada: ¿Corre Riesgo el Partido Amistoso de Bolivia vs México? Esto Es lo que Sabemos

Hay que recordar que México visitará a Panamá, el próximo jueves 22 de enero, y también a Bolivia, el domingo 25 del mismo mes. La idea de Javier Aguirre es que los tricolores salgan de su zona de confort y se enfrenten a ambientes hostiles.

Video: Francisco Javier González Afirma Que al Tri le falta Calidad y Trabajo

Convocatoria Selección Mexicana: Ellos son los jugadores llamados a los amistosos contra Panamá y Bolivia

A continuación, la lista completa de los convocados por Javier Aguirre para los duelos de preparación ante Bolivia y Panamá: 

Porteros: 

  • Luis Malagón (América)
  • Raúl Rangel (Chivas)
  • Carlos Acevedo (Santos).

Defensas:

  • Richard Ledezma (Chivas)
  • Jorge Sánchez (Cruz Azul)
  • Víctor Guzmán (Monterrey)
  • Israel Reyes (América)
  • Ramón Juárez (América)
  • Eduardo Águila (Atlético San Luis)
  • Everardo López (Toluca),
  • Jesús Gallardo (Toluca)
  • Bryan González (Chivas).

Medios

  • Luis Romo (Chivas)
  • Erik Lira (Cruz Azul)
  • Denzell García (FC Juárez)
  • Iker Fimbres (Monterrey)
  • Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
  • Kevin Castañeda (Tijuana)
  • Obed Vargas (Seattle Sounders)
  • Marcel Ruiz (Toluca)
  • Brian Gutiérrez (Chivas)

Delanteros

  • Diego Lainez (Tigres)
  • Roberto Alvarado (Chivas)
  • Gilberto Mora (Tijuana)
  • Ángel Sepúlveda (Chivas)
  • Germán Berterame (Monterrey)
  • Armando González (Chivas)

La Selección Mexicana lleva seis partidos amistosos sin victoria, ante rivales como Uruguay, Corea del Sur y Japón, por mencionar algunos. Eso ha generado infinidad de críticas de la afición y la prensa. Así que los partidos del jueves 22 y el domingo 25 de enero pueden servir para recomponer el camino.

Justo es señalar que debido a que no se trata de una Fecha FIFA, para los partidos de enero ante Panamá y Bolivia, el entrenador Javier Aguirre sólo puede llamar a jugadores de la Liga MX. La llamada “legión europea” no se contempla porque sus clubes no están obligados a prestarlos a su selección.

