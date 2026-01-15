Convocatoria Selección Mexicana: Javier Aguirre Presenta Lista para Enfrentar a Panamá y Bolivia
Este jueves 15 de enero el “Vasco” Aguirre dio a conocer su primera convocatoria del 2026. Estos son los detalles
El entrenador Javier Aguirre ya reveló la lista de convocados a la Selección Mexicana para enfrentar a Panamá y Bolivia, en partidos de preparación programados para los días 22 y 25 de enero próximos.
Llama la atención que “El Vasco” decidió que Chivas fuera la base de esta convocatoria tricolor, ya que llamó a 8 futbolistas rojiblancos, entre ellos el portero Raúl Rangel, el mediocampista Luis Romo y los delanteros Roberto Alvarado y Armando González.
Hay que recordar que México visitará a Panamá, el próximo jueves 22 de enero, y también a Bolivia, el domingo 25 del mismo mes. La idea de Javier Aguirre es que los tricolores salgan de su zona de confort y se enfrenten a ambientes hostiles.
Convocatoria Selección Mexicana: Ellos son los jugadores llamados a los amistosos contra Panamá y Bolivia
A continuación, la lista completa de los convocados por Javier Aguirre para los duelos de preparación ante Bolivia y Panamá:
Porteros:
- Luis Malagón (América)
- Raúl Rangel (Chivas)
- Carlos Acevedo (Santos).
Defensas:
- Richard Ledezma (Chivas)
- Jorge Sánchez (Cruz Azul)
- Víctor Guzmán (Monterrey)
- Israel Reyes (América)
- Ramón Juárez (América)
- Eduardo Águila (Atlético San Luis)
- Everardo López (Toluca),
- Jesús Gallardo (Toluca)
- Bryan González (Chivas).
Medios
- Luis Romo (Chivas)
- Erik Lira (Cruz Azul)
- Denzell García (FC Juárez)
- Iker Fimbres (Monterrey)
- Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
- Kevin Castañeda (Tijuana)
- Obed Vargas (Seattle Sounders)
- Marcel Ruiz (Toluca)
- Brian Gutiérrez (Chivas)
Delanteros
- Diego Lainez (Tigres)
- Roberto Alvarado (Chivas)
- Gilberto Mora (Tijuana)
- Ángel Sepúlveda (Chivas)
- Germán Berterame (Monterrey)
- Armando González (Chivas)
La Selección Mexicana lleva seis partidos amistosos sin victoria, ante rivales como Uruguay, Corea del Sur y Japón, por mencionar algunos. Eso ha generado infinidad de críticas de la afición y la prensa. Así que los partidos del jueves 22 y el domingo 25 de enero pueden servir para recomponer el camino.
Justo es señalar que debido a que no se trata de una Fecha FIFA, para los partidos de enero ante Panamá y Bolivia, el entrenador Javier Aguirre sólo puede llamar a jugadores de la Liga MX. La llamada “legión europea” no se contempla porque sus clubes no están obligados a prestarlos a su selección.
