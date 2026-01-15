Convocatoria Selección Mexicana: Javier Aguirre Presenta Lista para Enfrentar a Panamá y Bolivia

El entrenador Javier Aguirre ya reveló la lista de convocados a la Selección Mexicana para enfrentar a Panamá y Bolivia, en partidos de preparación programados para los días 22 y 25 de enero próximos.

Llama la atención que “El Vasco” decidió que Chivas fuera la base de esta convocatoria tricolor, ya que llamó a 8 futbolistas rojiblancos, entre ellos el portero Raúl Rangel, el mediocampista Luis Romo y los delanteros Roberto Alvarado y Armando González.

Hay que recordar que México visitará a Panamá, el próximo jueves 22 de enero, y también a Bolivia, el domingo 25 del mismo mes. La idea de Javier Aguirre es que los tricolores salgan de su zona de confort y se enfrenten a ambientes hostiles.

Convocatoria Selección Mexicana: Ellos son los jugadores llamados a los amistosos contra Panamá y Bolivia

A continuación, la lista completa de los convocados por Javier Aguirre para los duelos de preparación ante Bolivia y Panamá:

Porteros:

Luis Malagón (América)

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos).

Defensas:

Richard Ledezma (Chivas)

Jorge Sánchez (Cruz Azul)

Víctor Guzmán (Monterrey)

Israel Reyes (América)

Ramón Juárez (América)

Eduardo Águila (Atlético San Luis)

Everardo López (Toluca),

Jesús Gallardo (Toluca)

Bryan González (Chivas).

Medios

Luis Romo (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Denzell García (FC Juárez)

Iker Fimbres (Monterrey)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Kevin Castañeda (Tijuana)

Obed Vargas (Seattle Sounders)

Marcel Ruiz (Toluca)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Delanteros

Diego Lainez (Tigres)

Roberto Alvarado (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana)

Ángel Sepúlveda (Chivas)

Germán Berterame (Monterrey)

Armando González (Chivas)

La Selección Mexicana lleva seis partidos amistosos sin victoria, ante rivales como Uruguay, Corea del Sur y Japón, por mencionar algunos. Eso ha generado infinidad de críticas de la afición y la prensa. Así que los partidos del jueves 22 y el domingo 25 de enero pueden servir para recomponer el camino.

Justo es señalar que debido a que no se trata de una Fecha FIFA, para los partidos de enero ante Panamá y Bolivia, el entrenador Javier Aguirre sólo puede llamar a jugadores de la Liga MX. La llamada “legión europea” no se contempla porque sus clubes no están obligados a prestarlos a su selección.

