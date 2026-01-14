Dobla Turnos en Urgencias para Competir en Juegos Olímpicos: La Historia de Regina Martínez

Regina Martínez, una médica mexicana de 33 años, está a punto de convertirse en la primera atleta de México en competir en esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno 2026. La hazaña no solo es histórica, sino profundamente emotiva, pues su historia es también la de miles de mexicanos que buscan cumplir un sueño lejos de casa, enfrentando obstáculos que van desde el clima hasta la falta de apoyos económicos.

Todo comenzó en el estado de Minnesota, en Estados Unidos de América (EUA), mientras Regina estudiaba medicina. Aislada, en un ambiente gélido y solitario, encontró consuelo en un deporte inusual para alguien nacida en un país sin nieve: el esquí de fondo.

El esquí le salvó la vida durante su exilio en el norte

Regina descubrió el esquí de fondo durante sus años como estudiante en Minnesota, un estado conocido por sus inviernos largos, oscuros y extremos. Entre la presión académica y el choque cultural, este deporte se volvió su refugio emocional.

Mi camino no fue muy tradicional. Me tocó estudiar medicina en Minnesota, que está junto a Canadá, y ahí fueron mis primeros inviernos súper, súper fríos, horribles, oscuros, y también mucha soledad. Entonces encontré el esquí de fondo, que la verdad fue algo que me salvó. Cuando lo descubrí, dije: ‘wow, esto es algo que puedo hacer en este ambiente tan hostil’.

Aunque comenzó a practicarlo hace apenas cinco años, Regina desarrolló una conexión tan profunda con este deporte, que ahora va a representar a todo un país en la máxima competencia del mundo.

Regina Martínez Representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno; Denuncia Falta de Apoyo Gubernamental

Es médica de emergencias para poder financiar su sueño olímpico

A pesar de estar clasificada a Juegos Olímpicos, Regina no puede vivir del deporte. En México, los apoyos para atletas en disciplinas invernales son prácticamente inexistentes, por lo que ella misma costea sus entrenamientos, viajes y equipo trabajando como médica de urgencias.

Trabajo como médico todavía para poder pagar la esquiada, para pagar el sueño, y también porque me fascina mi vocación. Me encanta ser médico, me encanta poder ayudar a las personas, especialmente en momentos muy críticos o vulnerables. Trabajo más en la primavera y el otoño, cuando no hay nieve, y así es como lo he podido combinar.

Esta doble vida implica jornadas maratónicas y altos niveles de estrés físico y emocional. Regina lo enfrenta con disciplina, pero reconoce que no es lo ideal.

La doble jornada: turnos de 12 horas y entrenamiento de alto rendimiento

La pasión de Regina por la medicina no elimina la dureza de su día a día. Su trabajo en emergencias implica lidiar con presión constante, turnos extenuantes y muy poco tiempo de recuperación.

No es fácil, no. Porque mi trabajo de doctora de urgencias es un trabajo con turnos largos, de 12 horas, con mucho estrés, mucha adrenalina, vas, vas, vas. A veces es fácil olvidarte de comer o tomar agua.

Y aún así, después de jornadas en hospitales, vuelve a entrenar, enfocada en dar lo mejor de sí en la pista de nieve.

La falta de apoyos deportivos en México, una deuda pendiente

La historia de Regina no es un caso aislado. En los últimos años, múltiples atletas mexicanos, sobre todo en disciplinas menos mediáticas como natación, ciclismo o clavados, han denunciado la falta de becas, estímulos económicos y apoyos institucionales, incluso cuando han representado al país en competencias internacionales.

Otros países como Noruega, Austria, Francia o Alemania tienen sistemas donde los atletas pueden vivir del deporte. No tienen que trabajar en otra cosa para poder entrenar.

Mientras en otras naciones los deportistas tienen entrenadores, equipo multidisciplinario y apoyo financiero, en México, muchos deben elegir entre entrenar o sobrevivir. Regina decidió no elegir: hace ambas cosas al mismo tiempo, con la esperanza de abrir camino para futuras generaciones.

