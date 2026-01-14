Regina Martínez, Primera Mexicana en Competir en Esquí de Fondo; Denuncia Falta de Apoyo

La delegación mexicana para los Juegos Olímpicos de Invierno está lista para participar del 6 al 22 de febrero en Italia.

La esquiadora Regina Martínez será la primera mexicana en competir en la prueba de esquí de fondo.

Combina su trabajo como doctora de urgencias con los entrenamientos para ser deportista de alto rendimiento.

La joven de 33 años empezó a esquiar hace apenas 5 años, cuando descubrió que este deporte le daba consuelo estando fuera de México, en un ambiente desconocido.

Mi camino no fue muy tradicional, me tocó estudiar medicina en Minnesota, que está junto a Canadá, y ahí fueron mis primeros inviernos súper, súper fríos, horribles, oscuros, y también pues mucha soledad, entonces encontré el esquí de fondo, que la verdad fue algo que me salvó, cuando encontré el esquí de fondo dije, wow, esto es algo que puedo hacer aquí en este ambiente tan hostil

Ahora, a pesar de ser una atleta de élite, Regina no puede dedicarse al deporte de tiempo completo, y trabaja como médica de urgencias para poder pagar sus entrenamientos y viajes de preparación.

Trabajo como médico todavía para poder pagar la esquiada, para pagar el sueño, y también porque me fascina mi vocación, la verdad me encanta ser médico, me encanta poder ayudar a las personas, especialmente en momentos muy críticos, o en momentos muy vulnerables, trabajo más en la primavera y en el otoño, cuando no es la temporada de nieve, y así es como lo he podido combinar

Falta de apoyos

Aunque le encanta su trabajo, la deportista reconoce que lo ideal sería poder dedicarse al deporte de tiempo completo.

No es fácil, no, porque mi trabajo de doctora de urgencias, pues es un trabajo que tiene turnos largos, de 12 horas, mucho, mucho estrés, mucha adrenalina, vas, vas, vas, y a veces, pues, es fácil olvidarse comer o tomar agua

Así como Regina, en México otros atletas de deportes como clavados, natación y ciclismo han denunciado falta de becas y apoyos económicos, en los últimos dos años.

Otros países como los noruegos, este, los países europeos como Austria, Francia, Alemania, pues muchos de estos, de estos atletas viven del deporte y no, no tienen otros, otro trabajo

Con información de Arturo López de la Sancha

