Elias Irizarry, Condenado por Asalto al Capitolio de EUA, Ahora Es Parte del Pentágono

El Gobierno de Estados Unidos de América (EUA) le otorgó un puesto en el Pentágono a Elias Irizarry, quien fue condenado por los disturbios en el Capitolio el 6 de enero de 2021, según funcionarios y registros internos.

“El señor Elias Irizarry es un joven profesional calificado y patriota, y estamos orgullosos de tenerlo como designado político”.

Así lo afirmó el secretario de prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, en una publicación en redes sociales esta semana.

Irizarry fue condenado en 2023 por un delito menor de allanamiento.

Lo anterior después de que una turba de simpatizantes de Trump irrumpió en el Capitolio.

El hombre mostró arrepentimiento cuando fue sentenciado a dos semanas en la cárcel en 2023, según documentos judiciales.

Cargo en el Pentágono

La agencia de noticias AP dio a conocer este jueves 4 de junio de 2026, que registros internos del Pentágono muestran que Irizarry fue asignado a la oficina del subsecretario de Defensa para Políticas.

Dicha oficina se encarga de brindar asesoramiento y apoyo en seguridad nacional sobre estrategia y planificación militar al secretario de Defensa.

En el comunicado de Valdez no se indica cuánto tiempo llevaba Irizarry en el cargo, y el Pentágono declinó proporcionar más información, añadió la AP.

Cuestionamientos

Al darse a conocer la información, surgieron cuestionamientos por parte de políticos, como el senador Mark Warner, el principal demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado.

El legislador preguntó en redes sociales: “¿Este gobierno cree que un alborotador condenado por los disturbios del 6 de enero debería estar haciendo ese tipo de trabajo?”.

Participación de Irizarry en disturbios del Capitolio

Según documentos judiciales, Irizarry era un estudiante de primer año de 19 años en la academia militar The Citadel, en Carolina del Sur, y cadete de la Patrulla Aérea Civil cuando se sumó al ataque al Capitolio.

Los registros señalan que trepó por una ventana rota.

Entró en una sala de conferencias.

Blandió una barra metálica en el Capitolio y tomó fotos antes de salir del edificio.

En un escrito, los fiscales dijeron que “debido a su entrenamiento, Irizarry sin duda era consciente de la amenaza a la seguridad que representaba una masa de alborotadores furiosos para los miembros del Congreso y el personal dentro del edificio”.

En octubre de 2022, Irizarry se declaró culpable del cargo menor de allanamiento. La jueza federal de distrito Tanya Chutkan lo sentenció a 14 días de cárcel en marzo de 2023.

Antes de conocer su sentencia, Irizarry le dijo a la jueza que había causado “una gran vergüenza a mí mismo, a mi familia e incluso a mi país”, según una transcripción.

“La idea de que estadounidenses estén dispuestos a pelear contra otros estadounidenses y derribar las mismas instituciones por las que millones de estadounidenses se sacrificaron, construyeron y protegieron es horrible. Es algo con lo que tengo que vivir por haber sido parte de ello”, manifestó.

Con información de AP.

SPB