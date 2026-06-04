Elias Irizarry, Condenado por Asalto al Capitolio de EUA, Ahora Es Parte del Pentágono

De acuerdo con funcionarios y registros, Elias Irizarry ocupa ahora un puesto en una oficina del Pentágono

El Pentágono visto desde el aire en Washington, EUA, el 3 de marzo de 2022. Foto: Reuters | ArchivoEl Pentágono visto desde el aire en Washington, EUA, el 3 de marzo de 2022. Foto: Reuters | Archivo

Destacado

Elias Irizarry, quien participó en los disturbios del Capitolio, ha sido designado en el Pentágono. ¿Qué opinan los políticos sobre esta decisión? Explora las reacciones y el contexto de su nuevo cargo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+