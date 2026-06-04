¿Cuándo se Presenta el Auto Eléctrico Olinia en Vivo? Este Día se Conocerá el Nuevo Coche

El Gobierno de México informó cuándo se presentará el auto eléctrico Olinia en vivo. Te decimos la fecha en que puedes conocer el nuevo coche de diseño mexicano.

En la conferencia de prensa mañanera de hoy, 4 de junio de 2026, Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, recordó que ya está el prototipo de Olinia y dio la fecha en la que se podrá conocer de manera física.

El domingo se presenta Olinia, ya habíamos anunciado que tenemos ya el prototipo, estamos muy orgullosos, a la doctora (Claudia Sheinbaum) le gustó mucho el modelo.

Olinia, diseño mexicano

La secretaria Ruiz Gutiérrez explicó que se va a presentar el próximo domingo, 7 de junio de 2026, “porque ahí va a estar físicamente el auto y se va a explicar cómo se procedió, cómo se hizo”, indicó.

La funcionaria detalló que el diseño de Olinia es estrictamente mexicano, aunque no las partes, y destacó la participación de centros de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional.

Va a ser una gran noticia, muy importante, el domingo los invitaremos.

Con información de N+

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