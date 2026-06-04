¿Cuándo se Presenta el Auto Eléctrico Olinia en Vivo? Este Día se Conocerá el Nuevo Coche

Esta es la fecha en que podrás conocer el nuevo auto Eléctrico Olinia

Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e InnovaciónRosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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