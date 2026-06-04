México Gana Arbitraje a Silver Bull: Empresa de EUA Reclamaba Más de 315 MDD

El fallo también ordenó a Silver Bull reembolsar a México una suma relevante por gastos y costos derivados del arbitraje

El proyecto Sierra Mojada se ubica dentro de un distrito minero en Torreón, CoahuilaEl proyecto Sierra Mojada se ubica dentro de un distrito minero en Torreón, Coahuila. Foto: Facebook @Silver Bull Resources

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