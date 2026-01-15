Racing de Santander vs Barcelona: ¿Cómo Quedó el Partido de Octavos en la Copa del Rey 2026?

Los octavos de final de la Copa del Rey continuaron este jueves 15 de enero. El partido Racing de Santander vs Barcelona tenía todos los reflectores puestos, luego de que un día antes el modesto Albacete eliminó al Real Madrid.

La primera ocasión de gol de los blaugranas fue a los 10 minutos: Rashford mandó un servicio peligroso al área, pero Dani Olmo no pudo conectar el balón y este se fue cerca del poste izquierdo del portero Jokin Ezkieta.

Noticia relacionada: Resultado Albacete vs Real Madrid Hoy: ¿Quién Ganó el Partido de Octavos en Copa del Rey 2026?

Barcelona no la tuvo fácil, porque el Racing de Santander apeló a su coraje y orgullo para hacer un partido más que digno, por eso no extrañó que la primera parte terminara sin goles en la pizarra.

Resultado Racing de Santander vs Barcelona Hoy: ¿Quién Ganó el Partido de la Copa del Rey 2026? Resumen

Para la parte complementaria el estratega Hansi Flick hizo ajustes tácticos y fue en busca de un gol para evitar complicaciones posteriores, luego de ver la eliminación del Real Madrid un día antes.

En el 48’, el delantero azulgrana Marcus Rashford no pudo aprovechar un titubeo de la defensa local: tuvo un mano a mano frente al guardameta Ezkieta, pero éste alcanzó a desviar el disparo a tiro de esquina y evitó el primer tanto del partido.

Fue el siempre atinado Ferrán Torres quien hizo el 1-0 al minuto 66, para tranquilidad de los blaugranas, que empezaron a manejar el partido de mejor manera.

Sin embargo, el Racing de Santander no se deprimió y se lanzó en busca de la igualada. Al menos tres sustos le metió al Barcelona. De hecho, logró anotar en dos ocasiones, sólo que ambos goles fueron anulados porque los delanteros Manex Lozano e Íñigo Vicente estaban en fuera de lugar antes de que el balón entrará a la meta del Barcelona.

Ya en los minutos finales, Andrés Martín pudo empatar para el Racing, pero su disparo fue atajado por el arquero Joan García, que estuvo muy atinado cuando fue exigido.

Hasta que Lamine Yamal puso el 2-0 en la redes al 90+5, luego de una gran jugada y pase de Raphinha, quien ingresó de cambio en el 67 en lugar de Marcus Rashford.

En el otro duelo de este jueves, el Valencia superó 2-0 al Burgos para quedarse con el boleto a cuartos de final de la Copa del Rey 2026.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC