Resultado Albacete vs Real Madrid Hoy: ¿Quién Ganó el Partido de Octavos en Copa del Rey 2026?

Con técnico nuevo, luego de correr a Xabi Alonso, el Real Madrid visitó al Albacete en partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey 2026. Y vaya que sufrió el equipo merengue.

Estos son los detalles del partido Albacete vs Real Madrid. Ya con Álvaro Arbeloa como entrenador, el club merengue batalló mucho en casa del Albacete en la primera parte. De hecho, se vio 1-0 abajo en el minuto 43: el gol lo anotó Javier Villar del Fraile.

El Albacete fue un equipo ordenado, bien sólido en defensa y con hambre de triunfo. Así que le plantó cara a un club madridista que es mucho más potente en plantilla y presupuesto. Pero el orgullo fue el combustible de los locales.

Pero el Madrid igualó dos minutos después, al 45, cuando el argentino Franco Mastantuono puso el 1-1 en las redes del conjunto local, luego de aprovechar un balón que quedó a la deriva en el área. Así se fueron a las regaderas, para alivio del estratega Álvaro Arbeloa.

Resultado Albacete vs Real Madrid Hoy: Resumen, goles y quién ganó el partido de Copa del Rey 2026

Ya en la segunda mitad del partido Albacete vs Real Madrid, el equipo local volvió a hacer la travesura: consiguió el 2-0 a los 82 minutos, por conducto de Jefté Betancourt. El gol fue un balde de agua fría para los visitantes.

En la agonía del duelo, al 90+1, el delantero Gonzalo García parecía salvar al Real Madrid del ridículo cuando marcó el 2-2 con un buen remate.

Sólo que Jefté Betancourt tenía otros planes y consiguió el 3-2 a los 90+6 minutos de juego, con un tiro colocado que entró pegado al poste defendido por el arquero Lunin.

Así que el Real Madrid volvió a perder un partido importante, luego de la derrota ante el Barcelona el fin de semana, en la final de la Supercopa de España 2026.

La era de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid inició de la peor manera: fue eliminado de la Copa del Rey 2026 por un equipo de la Segunda División del futbol español, el Albacete.

Hay que destacar que para el partido Albacete vs Real Madrid, el club merengue no pudo contar con referentes como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Aurelien Tchouaméni o Rodrygo. Pero eso no es pretexto, porque cuenta con un plantel amplio.

El Real Madrid siguió sembrando dudas sobre su funcionamiento y no tuvo capacidad de reacción, ni mística y tampoco buen futbol.

