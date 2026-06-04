Mujer Llega Sin Vida en Auto Particular a Clínica No. 7 del IMSS en San Pedro, Nuevo León

Una mujer llegó sin vida a bordo de un vehículo particular a la Clínica No. 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. El hecho generó el despliegue de las autoridades de seguridad alrededor del medio día del jueves 4 de junio.

La mujer habría sido trasladada aparentemente ya sin signos vitales hasta el hospital. Fueron los médicos quienes dieron aviso a las autoridades tras percatarse que la mujer ya no contaba con signos vitales en el área de urgencias de la clínica hasta donde se movilizaron agentes de investigación y oficiales.

Elementos de a Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y policías municipales arribaron hasta la rampa de urgencias de la Clínica No. 7 del IMSS que se encuentra sobre la avenida Díaz Ordaz. La zona permaneció asegurada por los oficiales de San Pedro, mientras los detectives iniciaban las indagatorias correspondientes.

Investigan caso de mujer que llegó sin vida a clínica del IMSS

De acuerdo con los primeros reportes, se trataría de una mujer de 73 años de edad, habitante de la colonia Infonavit La Huasteca, del municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Aparentemente, causa apuntaría a un paro cardiaco; sin embargo, debido a las condiciones en las que ocurrieron los hechos se debe llevar a cabo una investigación.

Las autoridades municipales y estatales continúan con las indagatorias para determinar la causa de muerte de la mujer de 73 años de edad, en el municipio de San Pedro Garza García. Quedan a reserva de los resultados que arroje la autopsia de ley para determinar cómo falleció la adulta mayor.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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