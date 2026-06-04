Mujer Llega Sin Vida en Auto Particular a Clínica No. 7 del IMSS en San Pedro, Nuevo León

Autoridades investigan la causa de muerte de la mujer que fue trasladada en una auto particular, aparentemente ya sin signos vitales, a una clínica del IMSS en San Pedro

Policía de San Pedro en Clínica No.7 del IMSSFoto: N+

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Impactante caso en San Pedro: Mujer de 73 años llega sin vida a clínica del IMSS. Autoridades investigan posible paro cardiaco. ¿Qué revelará la autopsia?

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