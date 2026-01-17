Frente Frío 29 Azotará Hoy 22 Estados con Temperaturas de -10 Grados y Heladas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hoy sábado 17 de enero de 2026 ingresará a México el frente frío número 29, el cual provocará bajas temperaturas en al menos 22 estados, incluidos la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con el organismo, el sistema frontal entrará por la tarde de hoy sábado por la frontera norte y noreste del país y, al interactuar con un chorro polar y subtropical, generará vientos fuertes con rachas de hasta 60 km/h, además de posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, se prevén temperaturas mínimas de hasta -10 grados en al menos tres entidades.

Para el domingo, el frente frío número 29 se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional y, en interacción con una vaguada en altura, ocasionará lluvias y chubascos en dichas regiones, con precipitaciones fuertes a muy fuertes en Hidalgo, Puebla y Veracruz.

La masa de aire polar asociada al frente frío provocará un nuevo descenso de las temperaturas vespertinas en el norte, noreste y oriente del país, así como un evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas y Veracruz, el cual se extenderá durante la madrugada del domingo hacia el istmo y el golfo de Tehuantepec.

Frío en México hoy. Foto: Cuartoscuro

Clima para hoy, sábado 17 de enero

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México y Morelos.

Clima para domingo, 18 de enero

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Tamaulipas, Ciudad de México y Morelos.

