Selección de Uruguay Ya Está en México para Mundial 2026: Así Fue Su Llegada

Asi fue la llegada de la Selección de Uruguay a México, a un día del inicio del Mundial 2026

Selección de Uruguay llega a MéxicoSelección de Uruguay llega a México. Foto: Facebook @Mara Lezama

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Uruguay aterriza en México para el Mundial 2026. A pesar de las lesiones de Araujo y De Arrascaeta, el equipo está listo para enfrentar a Arabia Saudí el 15 de junio. ¿Cómo se preparan?

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