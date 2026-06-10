Selección de Uruguay Ya Está en México para Mundial 2026: Así Fue Su Llegada

La selección de Uruguay ya está en México para disputar la Copa del Mundo 2026 que inicia mañana 11 de junio de 2026. Te decimos cómo fue su llegada a Quintana Roo, en el Caribe mexicano.

El avión que trasladó a la selección de Uruguay partió desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia Cancún, Quintana Roo, al que arribó hoy miércoles, 10 de junio de 2026, a las 06:15 horas (local).

Desde allí, el equipo se trasladó a unos 70 kilómetros hasta Playa del Carmen, donde se concentrará durante el Mundial que tendrá a la Celeste en el Grupo H, junto con: España, Cabo Verde y Arabia Saudí.

La Celeste se estrenará en el Mundial el 15 de junio contra los saudíes en un partido que se disputará en Miami.

Seis días después se medirá con Cabo Verde en la misma ciudad.

Luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara.

🇺🇾⚽ La Selección de Uruguay ya está en casa y la energía mundialista ya se siente en el #CaribeMexicano. 🌎🌴 pic.twitter.com/7AGKH24Snq — Mara Lezama (@MaraLezama) June 10, 2026

Selección de Uruguay enfrenta dificultades

La selección de Uruguay enfrenta dificultades, pues tiene dos jugadores lesionados, sin embargo, mantiene la intención de dejarlo todo en el torneo que también se jugará en Estados Unidos y Canadá.

Con una lesión en el gemelo, Ronald Araujo se trasladó el fin de semana a Madrid para llevar a cabo un tratamiento médico y hoy retornó a Montevideo en horas de la mañana.

Allí dialogó con la prensa y subrayó que ahora trabajará para estar en el primer partido contra Arabia Saudí y que, si no puede disputarlo, hará todo lo posible para jugar el siguiente.

Prometo dar todo de mí para estar lo antes posible.

Mientras tanto, Giorgian de Arrascaeta también tiene una lesión en el gemelo que lo dejará afuera del primer encuentro. Además, el futbolista del Flamengo se está recuperando de una fractura en la clavícula.

Por su parte, el presidente de la Asociación Uruguaya de Futbol, Ignacio Alonso, dijo a la prensa que el equipo dejaba el país sudamericano con "las mejores" sensaciones y aseguró que están contentos con la preparación llevada a cabo.

También se refirió a la situación de los lesionados y detalló que hay mucha confianza en que quienes deben recuperarse podrán jugar.

Con información de N+ y EFE.