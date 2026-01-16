Sismo de Este Viernes, la Réplica Más Grande del Ocurrido el 2 de Enero en San Marcos

El sismo de magnitud 5 de este viernes 16 de enero de 2026 es una réplica del ocurrido el pasado día 2, del mismo mes, de 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó poco después de la una de la mañana que la magnitud se había ajustado, ya que en un primer instante se reportó con una magnitud de 5.3.

Casi al mismo tiempo, publicó en su cuenta en X que hasta la 1:30 de este 16 de enero, se reportaban 4 mil 657 réplicas del temblor de inicios de año.

Hasta las 01:30 horas del 16/enero/2026 se han registrado 4,657 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 5.0

Vuelve a temblar en San Marcos

La madrugada de este viernes 16 de enero, a las 00:42 de la mañana, un nuevo sismo activó la alerta sísmica. Aunque se reportó como un temblor severo en San Marcos, apenas fue perceptible.

Aunque se pensaba que era un nuevo movimiento, los datos del SSN mostraron que se trató de una réplica, la más fuerte de las 4 mil 657 reportadas desde el 2 de enero.

De acuerdo con el Sismológico Nacional, la alta actividad sísmica en Guerrero se debe a la confluencia de las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica, y los movimientos surgen porque la primera se está metiendo debajo de la segunda, en un "fenómeno que se conoce como subducción".

Guerrero es un estado que registra alrededor del 25% de la sismicidad que se presenta en nuestro país

¿Qué es una réplica de sismo?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) señala que una réplica se da cuando las rocas que están cerca de la zona de ruptura cuando ocurre un sismo de magnitud considerable sufren un reacomodo.

Explica que el número de las réplicas puede variar desde unos cuantos hasta cientos de eventos en los próximos días o semanas de ocurrido el temblor principal.

