¿Por Qué No Se Sintió con Fuerza el Sismo de Hoy 16 de Enero de 2026 en la CDMX?
La secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México señaló que la aceleración tuvo que ver para la "bajísima" percepción del temblor en la capital del país
Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC), dijo que el sismo con epicentro en San Marcos, Guerrero, no se percibió con fuerza.
La funcionaria comentó que la aceleración fue menor a la que se registró el pasado 2 de enero, que sí se sintió con intensidad en la capital del país.
No se sintió con fuerza. La aceleración fue muchísimo menor que la del temblor del 2 de enero, percepción bajísima en algunos lugares; en el sur de la ciudad, quizás en algunos lugares, hubo una minipercepción
Cabe destacar que aunque en un principio se informó que el sismo fue de magnitud 5.3, después de la una de la mañana, el Sismológico Nacional lo ajustó a 5.
Urzúa comentó que una vez que se activó la alerta sísmica, la dependencia a su cargo activó los protocolos conducentes en la capital del país.
Ya se echó a andar y activó el protocolo de emergencias sísmicas de revisión en cada una de las alcaldías y no tenemos ningún tipo de información de ningún tipo de afectación
Minutos más tarde, la SGIRPC informó que se confirmó que no hubo afectaciones después de la revisión en la Ciudad de México.
La titular de la @SGIRPC_CDMX, @VenegasUrzua, informa que no se reportan afecciones en la Ciudad de México tras las revisiones realizadas en coordinación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías
A pregunta de N+ FORO, Myriam Urzúa señaló que el sismo de este viernes podría tratarse de una réplica del temblor de magnitud 6.5, del 2 de enero, ya que fue casi en el mismo punto.
Ajusta SSN magnitud del sismo
A la 1:34 horas de este viernes 16 de enero, el Servicio Sismológico Nacional ajustó la magnitud a 5 grados.
"Sin Novedad": Clara Brugada
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dijo que como parte del protocolo de seguridad, los equipos de distintas dependencias realizaron inspecciones en puentes vehiculares e infraestructura de movilidad integrada.
De momento, sin novedad relevante
Durante este proceso, los helicópteros Cóndores sobrevolaron la capital del país para revisar cualquier afectación por el temblor.
La mandataria pidió a los capitalinos reportar cualquier problema o incidente detectado al 911.
Mientras que el director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que después de una revisión a las instalaciones del transporte, "no se registraron daños ni afectaciones a la infraestructura".
En el mismo tono, el secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Pablo Vázquez, informó que después del sobrevuelo no se identificaron daños en la Ciudad de México.
