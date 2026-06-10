¿Dónde Ver el Countdown Concert México 2026? Horario, Transmisión en Vivo y Artistas Invitados

Esta noche, la Ciudad de México se convierte en epicentro musical del Mundial 2026 antes de que arranque el torneo. El Countdown Concert de la FIFA (parte del festival México Vibra) se celebra en el Auditorio Nacional con un cartel que mezcla voces de talla internacional y lo mejor de la música mexicana.

Los artistas

La principal incorporación anunciada por la FIFA fue la del tenor italiano Andrea Bocelli, quien se suma al cartel que ya contemplaba a Los Ángeles Azules con Belinda y Elena Rose. Juntos encabezan la representación del concierto en la capital mexicana, que forma parte de una serie de eventos simultáneos también en Toronto y Los Ángeles.

¿A qué hora y dónde ver en vivo el Countdown Concert de México?

Los Countdown Concerts pueden seguirse en directo a través de las plataformas internacionales de transmisión de la FIFA (ViX gratis en México) y por sus canales digitales oficiales a partir de las 7:00 pm, tiempo del centro de México.

Además, la FIFA confirmó una emisión mundial simultánea: los fans de todo el mundo podrán seguir el concierto en la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA en TikTok, socio exclusivo de la FIFA para transmisiones en redes sociales.

¿No pudiste verlo en vivo?

El concierto completo, junto con contenido inédito exclusivo sobre su producción, estará disponible al día siguiente en VüMe Live, la plataforma de video on demand de FIFA.

Acceso con boleto de México Vibra

Quienes cuenten con entrada para la fecha correspondiente de México Vibra tienen acceso incluido al Countdown Concert. La segunda noche del festival, tiene como figura principal a Carín León, acompañado por Lucero, Mijares, Emmanuel, Carlos Rivera, El Recodo, Los Ángeles Azules, Aída Cuevas, Benny y Timbiriche, Carla Morrison y Meme del Real.

Los eventos forman parte de una iniciativa organizada junto con los Premios Grammy y reúnen a varios de los intérpretes del álbum oficial del Mundial 2026.

"La Ciudad de México respira futbol como pocas ciudades en el mundo, y la música ocupa también un lugar fundamental en su identidad cultural", señaló Jurgen Mainka, director general de la FIFA en México.

El partido inaugural, México vs. Sudáfrica, se juega mañana, 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México.