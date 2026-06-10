¿Dónde Ver el Countdown Concert México 2026? Horario, Transmisión en Vivo y Artistas Invitados

El Countdown Concert de México previo al Mundial hoy desde el Auditorio Nacional contará con una transmisión en vivo disponible para todo el mundo. Te decimos dónde y a qué hora ver el concierto.

countdown-concert-mexico-2026-horario-transmision-en-vivo-artistasFotos: GettyImages

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Esta noche, el Auditorio Nacional vibra con el Countdown Concert del Mundial 2026. Andrea Bocelli y Los Ángeles Azules te esperan. Descubre cómo verlo en vivo a las 7:00 pm.

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