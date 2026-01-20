Sentencian a 20 Años de Prisión a Homicidas en Coatzacoalcos, Veracruz

Este martes 20 de enero, se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos, obtuvo una sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Fredy de Jesús “N” y Vianey “N”.

Según lo informado por la dependencia, dichas sentencias se obtuvieron tras ser señalados como responsables del delito de homicidio doloso calificado, el cual fue cometido en agravio de una víctima que permanece con identidad legalmente resguardada.

De acuerdo con la información recabada, los hechos por los cuales ambos individuos fueron sentenciados habrían ocurrido el pasado 4 de enero del año 2024, en la colonia Benito Juárez, donde privaron de la vida a la víctima al accionar un arma de fuego en su contra.

El órgano jurisdiccional, además de dictar la sentencia condenatoria, estableció el pago correspondiente por concepto de reparación del daño, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos, dentro del proceso penal identificado con el número 640/2024.

Sentencian a maestro por abuso contra un menor con discapacidad en Xalapa, Veracruz

En la ciudad de Xalapa fue detenido Felipe Israel "N", quien se desempeñaba como docente del Centro de Atención Múltiple Número 6 (CAM) en la capital y hoy enfrenta a la justicia por el delito de pederastia agravada en contra de un menor de edad con discapacidad.

Tras la detención y ser dictada la sentencia, los denunciantes mencionan que, aunque un juez lo declaró culpable, la sentencia impuesta para el docente Felipe Israel "N" es de las sentencias más bajas en relación a este delito.

No estamos de acuerdo con la sentencia porque solamente son 3 años por encima de la mínima y en este momento, mi asesor jurídico ya está haciendo uso de los recursos para combatir esta sentencia.

Los familiares del menor indican que, debido a este delito, el juez dictó 15 años contra el señalado cuando podría dictar una sentencia de hasta 40 años de prisión por este delito, sin considerar que la pena podría acortarse por buena conducta.

Según las investigaciones, el docente Felipe "N" enfrenta más carpetas de investigación por el mismo delito, lo cual indica que existen por lo menos cinco menores más que fueron víctimas del profesor del Centro de Atención Múltiple Número 6 de la ciudad de Xalapa.

Los familiares indican que el menor les comunicó lo que el docente presuntamente había hecho y, al escuchar lo sucedido, procedieron a levantar la denuncia y mencionan que esta es una manera de ayudar a los niños a los que a veces no se les hace caso, pero mencionan que no se logró la sentencia esperada.

